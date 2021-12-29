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6 часов назад

Звезду «Уральских пельменей» не пустили в Таиланд из-за 5 тысяч

Звезду коллектива «Уральские пельмени» Дмитрия Соколова не выпустили из аэропорта Екатеринбурга в Таиланд, где он собирался отдохнуть вместе с семьей. Причиной пограничники назвали долг артиста перед приставами в пять тысяч рублей, сообщил URA.RU источник в светских кругах. Сам Дмитрий Соколов подтвердил, что такой факт был.

Звезду «Уральских пельменей» не пустили в Таиланд из-за 5 тысяч
Фото: Ura.RuUra.Ru

«Не выпустили из Кольцово (аэропорт Екатеринбурга — прим. ред.) из-за штрафа в пять тысяч, да. Заплатил его прямо в аэропорту, но билеты все равно пропали. Пришлось покупать новые, полетим. Посмотрим, выпустят ли на этот раз, не знаю», — рассказал агентству Дмитрий Соколов. Артист добавил, что не хочет раскрывать подробности случившегося инцидента. «Я не хочу комментировать, зачем? Это дела уже независимые ни от кого, точнее, только от одного человека», — сказал юморист.

Ранее другая звезда «Уральских пельменей» Илана Юрьева рассказала о том, что ее экс-коллега Юлия Михалкова не хочет общаться с бывшими коллегами по шоу. Юрьева предположила, что Михалкова обиделась на старых товарищей и решила начать новую жизнь.

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