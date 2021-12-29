Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+11° в 
USD 73.65EUR 83.20
Войти в почту
1 час назад

Роднянский назвал самые важные российские фильмы года

Продюсер Александр Роднянский назвал самые важные российские фильмы 2021 года. Он опубликовал несколько постов в своем Instagram-аккаунте.

Роднянский назвал самые важные российские фильмы года
Фото: Кадр из фильма «Капитан Волкогонов бежал»Кадр из фильма «Капитан Волкогонов бежал»

«Назову несколько важнейших, на мой взгляд, российских фильмов этого года. Художественно ярких, тематически содержательных и релевантных глобальным контекстам. О многих писал раньше. Последовательность не имеет значения»,

— сказал продюсер.

В его список вошли фильмы «Капитан Волкогонов бежал», «Нууча», «На близком расстоянии», «Блокадный дневник», «Никто», «Медея», «Красный призрак» и «Купе номер шесть».

«Завершаю свой список лучших фильмов российских режиссёров двумя картинами. В итоге получится пресловутая «десятка». Не задавайте мне, пожалуйста, вопросов, почему в нее не попали фильмы крупных режиссеров или громко прозвучавшие на фестивалях или срезонировавшие с аудиторией. Восприятие кино - дело личное и прихотливое. Сердцу не прикажешь)) Еще раз простите, что в списке два фильма, к которым я имел отношение, но талантливые молодые режиссёры не должны страдать из-за моей причастности к их картинам»,

— написал Роднянский о фильмах «Разжимая кулаки» Киры Коваленко и «Мама, я дома» Владимира Битокова.

Ранее россияне выбрали самый любимый новогодний фильм.

Фильмы,Владимир Битоков,Кира Коваленко,Александр Роднянский,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители