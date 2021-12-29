Роднянский назвал самые важные российские фильмы года

«Завершаю свой список лучших фильмов российских режиссёров двумя картинами. В итоге получится пресловутая «десятка». Не задавайте мне, пожалуйста, вопросов, почему в нее не попали фильмы крупных режиссеров или громко прозвучавшие на фестивалях или срезонировавшие с аудиторией. Восприятие кино - дело личное и прихотливое. Сердцу не прикажешь)) Еще раз простите, что в списке два фильма, к которым я имел отношение, но талантливые молодые режиссёры не должны страдать из-за моей причастности к их картинам»,