Роднянский назвал самые важные российские фильмы года

Продюсер Александр Роднянский назвал самые важные российские фильмы 2021 года. Он опубликовал несколько постов в своем Instagram-аккаунте.
«Назову несколько важнейших, на мой взгляд, российских фильмов этого года. Художественно ярких, тематически содержательных и релевантных глобальным контекстам. О многих писал раньше. Последовательность не имеет значения»,
— сказал продюсер.
В его список вошли фильмы «Капитан Волкогонов бежал», «Нууча», «На близком расстоянии», «Блокадный дневник», «Никто», «Медея», «Красный призрак» и «Купе номер шесть».
«Завершаю свой список лучших фильмов российских режиссёров двумя картинами. В итоге получится пресловутая «десятка». Не задавайте мне, пожалуйста, вопросов, почему в нее не попали фильмы крупных режиссеров или громко прозвучавшие на фестивалях или срезонировавшие с аудиторией. Восприятие кино - дело личное и прихотливое. Сердцу не прикажешь)) Еще раз простите, что в списке два фильма, к которым я имел отношение, но талантливые молодые режиссёры не должны страдать из-за моей причастности к их картинам»,
— написал Роднянский о фильмах «Разжимая кулаки» Киры Коваленко и «Мама, я дома» Владимира Битокова.