За что Рязанов отомстил Мягкову в фильме “Гараж”

Фильм Эльдара Рязанова “Гараж” давно стал классикой советского кино. Но не все было так гладко во время съемок. Подробнее - в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма "Гараж" Кадр из фильма "Гараж"

Неудивительно, ведь в комедии, затронувшей злободневные темы, режиссеру удалось собрать самых лучших актеров. Правда, на это Рязанову пришлось потратить много времени и нервов: артисты были плотно заняты в спектаклях, отпускать их на съемки художественные руководители не слишком хотели. Режиссер приложил массу усилий, чтобы добиться своего. Пришлось пообещать, что работа над фильмом продлится не более месяца. Слово свое Рязанов сдержал: “Гараж” сняли всего за 24 дня! Практически рекордный срок для того времени.

Кстати, герой Андрея Мягкова не случайно потерял голос в фильме. Таким образом Эльдар Рязанов “отомстил” актеру, снимавшемуся ранее в его фильме “Служебный роман”. Во время работы над фильмом, где Мягков исполнил роль Анатолия Новосельцева, актер нелестно отозвался о стихах некоего поэта Уильяма Блейка, которые звучат в песне “У природы нет плохой погоды…”. Казалось бы, что в этом такого? Однако причина обидеться на Мягкова у режиссера была. Как оказалось, Блейк не имел никакого отношения к этим стихам, а написал их сам Рязанов. Мягков, разумеется, об этом не знал.