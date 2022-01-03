За что Рязанов отомстил Мягкову в фильме “Гараж”

Фильм Эльдара Рязанова “Гараж” давно стал классикой советского кино. Но не все было так гладко во время съемок. Подробнее - в материале "Рамблера".
Неудивительно, ведь в комедии, затронувшей злободневные темы, режиссеру удалось собрать самых лучших актеров. Правда, на это Рязанову пришлось потратить много времени и нервов: артисты были плотно заняты в спектаклях, отпускать их на съемки художественные руководители не слишком хотели. Режиссер приложил массу усилий, чтобы добиться своего. Пришлось пообещать, что работа над фильмом продлится не более месяца. Слово свое Рязанов сдержал: “Гараж” сняли всего за 24 дня! Практически рекордный срок для того времени.
Разумеется, уложиться в такой маленький промежуток времени режиссеру очень помогли сами актеры. Профессионализм артистов сделал свое дело, каждый старался сделать так, чтобы все получалось практически с первого дубля. Напряженная работа проходила довольно легко, коллектив собрался дружный: Лия Ахеджакова, Ия Саввина, Светлана Немоляева, Валентин Гафт, Игорь Костолевский, Ольга Остроумова, Георгий Бурков, Вячеслав Невинный, Глеб Стриженов, Андрей Мягков и другие знаменитые артисты.
Кстати, герой Андрея Мягкова не случайно потерял голос в фильме. Таким образом Эльдар Рязанов “отомстил” актеру, снимавшемуся ранее в его фильме “Служебный роман”. Во время работы над фильмом, где Мягков исполнил роль Анатолия Новосельцева, актер нелестно отозвался о стихах некоего поэта Уильяма Блейка, которые звучат в песне “У природы нет плохой погоды…”. Казалось бы, что в этом такого? Однако причина обидеться на Мягкова у режиссера была. Как оказалось, Блейк не имел никакого отношения к этим стихам, а написал их сам Рязанов. Мягков, разумеется, об этом не знал.
Во время работы над “Служебным романом” Рязанов ничем не выдал своего недовольства, а вот в “Гараже” решил припомнить Мягкову неприятный инцидент, лишив его героя голоса и показав в кадре начинавшую проявляться лысину.