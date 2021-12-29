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1 час назад

3 самые мрачные теории о рождественском кино

Мир никогда не будет прежним: «Рамблер» собрал три жуткие теории о добрых рождественских картинах.

3 самые мрачные теории о рождественском кино
Фото: Кадр из фильма «Один дома»/«Пила»Кадр из фильма «Один дома»/«Пила»

«Отпуск по обмену»

Видео дня

Оригинальный сюжет: накануне каникул британка Айрис и американка Аманда договариваются обменяться домами. Айрис переезжает в солнечную Калифорнию, а Аманда — в холодную снежную провинцию. На другом краю Земли от дома девушки находят то, что всегда искали, — счастливое Рождество.

Кадр из фильма «Отпуск по обмену»

Пользователь Reddit @tectonic_fever предположил, что Грэм и его сестра Айрис — профессиональные преступники и охотники за деньгами.

«Кейт Уинслет и Джуд Лоу устраивают ловушку, в которой он соблазнит Кэмерон Диаз, женится на ней, убьет и унаследует ее состояние. Джуд Лоу уже „убил“ свою первую жену, чтобы унаследовать ее дом. Теперь он и его сестра использовали схему обмена домами, чтобы доставить Кэмерон Диаз в свой город, в то время как Кейт Уинслет может провести расследование и убедиться, что у Кэмерон достаточно денег и имущества (и нет семьи и связей), чтобы ее можно было соблазнить, а потом избавиться без следов».

«Гринч — похититель Рождества»

Оригинальный сюжет: зеленое существо Гринч ненавидит Рождество и всеми силами пытается сорвать праздник жителям сказочного Ктограда.

Кадр из фильма «Гринч — похититель Рождества»

Согласно истории, Гринч живет на высокой горе Крампит, куда жители Ктограда свозят неудачные и нежелательные подарки. При этом сам Гринч живет не один, а с песиком Максом. Как питомец туда попал? Пользователи интернета предполагают, что сам Макс был нежелательным подарком, и его отправили на свалку. Как грустно!

«Один дома»

Оригинальный сюжет: Кевина случайно оставляют одного дома на Рождество. Мальчик проявляет чудеса изобретательности (и иногда жестокости), чтобы защитить дом от грабителей.

На протяжении многих лет фанаты развивают идею, что Кевин Макаллистер из «Один дома» — это Джон Крамер из фильма «Пила». Тот самый, что выдумывал жуткие пытки для своих заключенных — прямо как Кевин на Рождество.

Кадр из фильма «Один дома»/«Пила»

Кроме того, мальчик проявляет странный интерес к своему соседу, который, по слухам, является серийным убийцей. Может, он хочет пойти по его стопам? Наконец, Джон Крамер — блондин с голубыми глазами, прямо как Кевин.

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