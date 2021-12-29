3 самые мрачные теории о рождественском кино

«Кейт Уинслет и Джуд Лоу устраивают ловушку, в которой он соблазнит Кэмерон Диаз, женится на ней, убьет и унаследует ее состояние. Джуд Лоу уже „убил“ свою первую жену, чтобы унаследовать ее дом. Теперь он и его сестра использовали схему обмена домами, чтобы доставить Кэмерон Диаз в свой город, в то время как Кейт Уинслет может провести расследование и убедиться, что у Кэмерон достаточно денег и имущества (и нет семьи и связей), чтобы ее можно было соблазнить, а потом избавиться без следов».