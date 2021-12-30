Что известно о голливудской версии «Иронии судьбы»

31 декабря 2021 года стриминговый сервис Netflix представит американскую версию популярного новогоднего фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!". "Рамблер" расскажет, что известно о ремейке новогодней советской комедии.

Фото: "Ирония судьбы, или с Легким паром!" "Ирония судьбы, или с Легким паром!"

Режиссером и креативным продюсером выступит выпускник ВГИКа Марюс Вайсберг, работу над сценарием доверили Тиффани Полсен. Голливудский проект получил название "О судьбе". Роль Лукашина исполнил известный по сериалу "Фарго" актер Томас Манн, а Нади Шевелевой — Эмме Робертс, известной по сериалу "Американская история ужасов". Ипполитом стал британский актер китайского происхождения Льюис Тан, который сыграл в фильме "Мортал Комбат".

Стоит отметить, что имена героев будут отличаться от оригинала, а местом развития событий вряд ли будут Москва и Санкт-Петербург. Съемки проекта проходили в Бостоне.