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3 часа назад

Что известно о голливудской версии «Иронии судьбы»

31 декабря 2021 года стриминговый сервис Netflix представит американскую версию популярного новогоднего фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!". "Рамблер" расскажет, что известно о ремейке новогодней советской комедии.

Что известно о голливудской версии «Иронии судьбы»
Фото: "Ирония судьбы, или с Легким паром!""Ирония судьбы, или с Легким паром!"

Режиссером и креативным продюсером выступит выпускник ВГИКа Марюс Вайсберг, работу над сценарием доверили Тиффани Полсен. Голливудский проект получил название "О судьбе". Роль Лукашина исполнил известный по сериалу "Фарго" актер Томас Манн, а Нади Шевелевой — Эмме Робертс, известной по сериалу "Американская история ужасов". Ипполитом стал британский актер китайского происхождения Льюис Тан, который сыграл в фильме "Мортал Комбат".

Стоит отметить, что имена героев будут отличаться от оригинала, а местом развития событий вряд ли будут Москва и Санкт-Петербург. Съемки проекта проходили в Бостоне.

Сюжет голливудского фильма держится в секрете, однако синопсис гласит, что это романтическая комедия про двух людей, которые верят в любовь, но, кажется, никак не могут найти ее настоящую. А далее героев ждет безумный поворот событий, который в итоге сведет их друг с другом в новогоднюю ночь.

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