Директор сафари-парка — о судьбе тигра Амура и козла Тимура шесть лет спустя

По восточному календарю 2022 год будет годом Чёрного Водяного Тигра. RT побеседовал с Дмитрием Мезенцевым — директором Приморского сафари-парка, ставшего знаменитым благодаря неожиданно возникшей дружбе тигра Амура и козла Тимура. Мезенцев рассказал о судьбах каждого из героев этой истории, а также о том, как в детстве мечтал увидеть тигра и переехал ради этого на Дальний Восток.

Фото: RT на русском RT на русском

— Как началась дружба тигра Амура и козла Тимура и можно ли вообще назвать дружбой отношения таких животных, как тигр и козёл?

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— Началось всё неожиданно. Мы примерно раз в неделю давали тиграм живую добычу, чтобы они сохраняли навыки охоты. И Тимур, обыкновенный козёл, был отдан тигру как добыча. За те годы, что тигр жил у нас, он съел сотни козлов и кроликов. И сутки до живой добычи тигр голодал. Это обычная практика: всегда сначала сутки голодания у тигра, а потом ему даётся живая добыча. Но почему-то тигр козла не съел. Тигр три дня прожил в одном вольере с козлом и не съел его. А я как раз в это время был в командировке. Приезжаю, а мне говорят: «Дали тигру очередного козла, он четыре дня голодный, но его не ест. И теперь они живут вместе». Пошёл посмотреть.

Тигр гуляет по парку, а за ним хвостиком бегает козёл. Я, зоолог, не верю своим глазам.

Никто этого специально не готовил. Для нас это было большим удивлением. Хорошо, решил я, пускай живут вместе. Поставили Тимура на довольствие. Начали снимать и показывать всем.

Пара вызвала большой интерес. Кто-то думал, что тигр его съест, кто-то — что не съест. В общем, версий у пользователей сети было много. Действительно, случай необычный. Бывает, что разные животные не трогают друг друга на большой территории. Но эта ситуация была отлична тем, что они жили рядом: козёл ходил за тигром, не отставал ни на шаг от него, спал рядом. Вот в чём был феномен.

— Тигр был лидером?

— Они жили вместе больше двух месяцев. Первый месяц козёл признавал тигра вожаком, а потом обнаглел.

Он просто донимал тигра: сталкивал его, иногда даже рогами, наступал на него. Тигр всё это время смотрел на козла как на шалуна. И месяц спокойно терпел его выходки.

Ни один человек и дня бы такого обращения не выдержал. При этом все люди в мире переживали за козла. Только жена моя переживала за тигра.

— Как закончилась дружба тигра и козла?

— Козёл наглел, и в один момент он в очередной раз наступил на лежащего тигра. Тот взял его за шкирку, сбросил со склона и опять лёг. У тигра нет рук, он всё берёт зубами, в том числе носит так собственных малышей. Он даже не пытался его убить, просто немножко проучил. История закончилась из-за наглости козла. И из-за того, что у тигра зубы, а не руки.

— Расскажите о жизни тигра Амура до того, как он стал известен на весь мир.

— Тигр Амур родился 2 апреля 2012 года. К нам он попал из Хабаровского зоосада по программе Евроазиатской ассоциации зоопарков для чистокровных амурских тигров.

— Какова цель этой программы?

— Сохранение генофонда амурского тигра. Если когда-нибудь в будущем, через 50—100 лет, амурские тигры в природе исчезнут, тогда можно будет взять потомков этих программных животных и вернуть их в природу. Именно поэтому мы и кормим тигров живой добычей, чтобы у них сохранялись инстинкты.

— Сколько времени провели вместе тигр Амур и козёл Тимур?

— Их первая встреча была 22 ноября 2015 года, а забрали мы Тимура из вольера 26 января 2016-го.

— Как вам удалось вывести эту историю на уровень практически мировой известности?

— Я не вложил ни одной копейки, но очень много потратил на это времени. Вся информация была у меня. Я давал её дозированно. Потому что самый простой способ стать неинтересным — рассказать всё сразу. Я всё регулировал в парке — никто без меня не мог ничего комментировать. Я планировал, когда и где кто что скажет и кто что напишет. Интерес у журналистов был большой. И мы этот интерес, как могли, поддерживали.

— В 2013 году по инициативе Владимира Путина был создан специальный фонд по охране амурских тигров. Может быть, ещё с этим был связан интерес?

— Это никак не связано. Государство и лично Владимир Путин хорошо относятся к тиграм. И немало сделали для сохранения дикой популяции амурского тигра. У нас — зоопарковская популяция, это немного другое. Это разные, но обе очень полезные программы.

Просто сам по себе тигр интересен всем. В Приморском крае тигр — главное животное. Серьёзный хищник. И тут такая необычная ситуация — хищник и жертва живут рядом.

Мы сделали трансляцию из парка. Многие там прямо залипали. Но для нас это было очень дорого, обошлось буквально в миллионы рублей. Мы не делали платного просмотра, а смотрели многие. Супруга подсчитывала — 150 стран мира смотрели трансляцию.

— Откуда были эти деньги? Появились ли у вас спонсоры?

— Это были деньги, которые зарабатывал сафари-парк своей повседневной деятельностью. Многие думали, что мы на Амуре что-то заработали. Но мы, наоборот, много потратили.

— Как дальше сложилась их судьба после «минуты славы»? Как сейчас живёт тигр Амур?

— Амур был известен ещё до Тимура. Его как представителя вида снимали многие телекомпании мира. Он снялся в художественном фильме «След тигра». Режиссёр Алексей Козлов говорил, что сцены с тигром получались с первого дубля, как по заказу.

Кроме этого, фотографии Амура печатали на открытках и календарях. Но после случая с Тимуром он, конечно, стал ещё более известен. Такая судьба у зверя.

— Когда у Амура появилось потомство?

— В сентябре 2016-го у них с тигрицей Уссури родились двое тигрят. Амур и Уссури — репродуктивная пара по всё той же программе Евроазиатской ассоциации зоопарков по размножению и сохранению амурского тигра. Но, к сожалению, тигрица была молодая, она младше Амура почти на два года, новорождённых тигрят она не приняла, и один из них погиб. Второго мы забрали от неё, и ветеринар целый месяц занимался только тигрёнком. Выкармливал его молоком и выходил.

29 мая 2020 года у Амура и Уссури опять родились двое тигрят. Тигрица на этот раз хорошо их приняла. Тигрята тоже теперь находятся в программе по сохранению амурского тигра.

— Расскажите, пожалуйста, о козле до того, как он стал Тимуром.

— Козёл был на тот момент совсем молодой. Он родился 8 июля 2013 года. Всё это мы выяснили у Евгении Ковалёвой, которая поставляла нам коз для парка. Перед самой встречей козла с тигром у него в декабре 2015 года от трёх коз родились семеро козлят. После неожиданной известности, свалившейся на их отца, козлятам дали клички: Тимурид первый, Тимурид второй, Тимурид третий, Баронесса, Истра, Йошкар-Ола и Казань.

— Когда и почему умер Тимур?

— Он умер 5 ноября 2019 года, своей смертью. Довольно рано, потому что болел после того, как тигр его сбросил, прихватив зубами. Хищник повредил ему край кости, на котором началось нагноение. Тимуру делали операцию, но это всё равно сказалось на его здоровье. Он стал хромать. А через три с половиной года умер.

— Как случилось, что тигры стали вашей профессией?

— Тигр для меня всегда имел какой-то особый, даже мистический смысл. Я родился в год Тигра там, где тигры не водятся — в Кустанайской области Казахстана, ещё в СССР. Рос в деревне, в Карагандинской области. Очень любил животных, много читал о них, мечтал стать зоологом. Особенно мне нравились тигры.

Для меня было так удивительно, что у нас в Советском Союзе есть места, где обитают тигры. И после армии я поехал в Приморский край только для того, чтобы хоть раз увидеть тигра в живой природе.

Начал работать в Лазовском заповеднике. Поступил на биологический факультет Дальневосточного университета по специальности зоолог.

— Чем вы занимались?

— Сначала был лаборантом в заповеднике, потом уволился и год только фотографией тигров занимался. Затем стал научным сотрудником в программе «Амурский леопард». Изучал также пятнистых. Тигр долгое время был у меня как хобби: была мечта увидеть тигра и сфотографировать его в природе. В надежде на это я все отпуска проводил в лесу.

Первый раз я встретил тигра в природе 7 февраля 1986 года.

А всего мне довелось встретить тигра в живой природе 38 раз. Помню, ночую в избушке и в первую же ночь слышу жуткие крики, рёв. Открыл дверь, а там тигр с тигрицей. Утром разглядел их следы и решил караулить, чтобы они мимо меня по тропе прошли. Неделю я их караулил, весь промёрз до костей. Больше уже сил не было. Отогрелся, решил опять идти в засаду и только вышел из избушки, рюкзак поправляю — и вдруг из-за поворота выходит тигр. Тут я его и сфотографировал.

Я провёл огромное количество времени, выслеживая тигра. При этом я ни разу не брал с собой оружие.

Потом началась перестройка, мои фотографии стали публиковаться за границей. Начали приезжать туристы. Именно тогда возникла идея создания сафари-парка.

— С чего вы начали?

— Сафари-парк я создал с нуля, не имея ни копейки денег. 12 лет я носился с этой идеей, чтобы показывать людям тигров красиво, как в природе. И я это сделал, несмотря на все трудности.

— Амурский тигр — краснокнижное животное. Ваш сафари-парк специально создан для его сохранения?

— Конечно. В первую очередь для амурского тигра. Но не только. В природе тигр живёт не один, его окружают другие звери. И они тоже появились в сафари-парке.

— Почему такой сильный, умный и осторожный тигр оказался в Красной книге?

— На амурского тигра в первой половине XX века шла активная охота. Это главная причина. Охоту запретили только после исследований Капланова (Лев Капланов — советский зоолог, один из первых исследователей амурского тигра. — RT). После запрета появились браконьеры. Численность продолжала снижаться. До сих пор есть те, кто стреляет тигров. При этом тигры никогда не нападают на людей. Не было ни одного такого случая. Я 20 лет ходил с фоторужьём без оружия. И ни один тигр на меня не напал.

Два раза тигрицы отпугивали. Они не добегают какое-то расстояние, останавливаются, а потом уходят. Я зоолог, я знаю, что они просто говорят: «Тут мои тигрята, уходи подальше». Однако не раз были случаи, когда раненый тигр нападал на охотника.

— Сколько их сейчас в природе, известно?

— Плюс-минус около 500 особей. Точнее цифру не скажу. Немного, но и немало. Терпимо.

— В Китае за убийство амурского тигра в качестве наказания предусмотрена смертная казнь. А какое у нас наказание за убийство этого зверя? И вообще, ради чего убивают это животное?

— Когда разрушили Советский Союз и открыли границы, спросом пользовались разные части тела тигра. Этим и сами егеря занимались, и другие охотники. Раньше за это был штраф, чуть ли не 1 тыс. рублей. Когда цены изменились, 3 тыс. рублей стало. Сейчас наказание более серьёзное. Не высшая мера, конечно, но даже уголовная ответственность есть. Стали строже относиться к охоте на амурского тигра.

— Чем вы сейчас занимаетесь?

— Мы сейчас в Можайском районе сделали Подмосковный сафари-парк — филиал Приморского. 30 декабря этому парку исполнился год. Мы тут показываем животных, тоже как в природе. Но территория здесь в три раза больше, чем в Приморском крае. Мы развиваемся. У нас пока представлены копытные: лоси, зубры, бизоны, буйволы, олени пятнистые, благородные лани, косули. Но со временем будут и тигры. Главная цель — показывать тигров красиво. Возможно, уже в этом году сюда переедут тигрята, которые родились у Амура. Приморский сафари-парк интересен тем, что у него самые большие вольеры для животных среди всех зоопарков России. А в Подмосковном сафари-парке они будут ещё больше.

— А по климату им будет комфортно? Сильно отличается от нас Дальний Восток?

— Там такая же зима, такое же лето. Абсолютно ничего нового для тигров.

— А вдруг убегут в лес?