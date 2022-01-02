"Реньюнион "Гарри Поттера" — это как сеанс терапии и долгое объятие. Это напомнило мне о том, как сильно я скучаю по этой прекрасной вселенной, как часто бы я ни пересматривала фильмы. И этот реньюнион показал, что подобной истории этой нет и не будет" (@qrangerlina_);



"Cпецвыпуск "Гарри Поттера" — это полтора часа чистых эмоций. очень много смеха, еще больше слез, уют и тепло. это целая жизнь, уложенная в 90 минут. я в диком восторге вытираю слезы сейчас" (@namelessiza_);



"Ничего не ждала от реюниона Гарри Поттера, но реву белугой" (@avoselok).