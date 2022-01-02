На сервисе HBO 1 января вышел спецвыпуск "Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс". В соцсетях одни пользователи не могут остановиться реветь после просмотра, а другие возмущаются отменой Джоан Роулинг. Подробнее — в материале "Рамблера".
По мнению части российских зрителей, в отличие от провалившегося спецэпизода "Друзей" воссоединение "Гарри Поттера" удалось. Пользователи Twiter рассказали, что начали новый год со слез и ностальгии по киновселенной:
"Реньюнион "Гарри Поттера" — это как сеанс терапии и долгое объятие. Это напомнило мне о том, как сильно я скучаю по этой прекрасной вселенной, как часто бы я ни пересматривала фильмы. И этот реньюнион показал, что подобной истории этой нет и не будет" (@qrangerlina_);
"Cпецвыпуск "Гарри Поттера" — это полтора часа чистых эмоций. очень много смеха, еще больше слез, уют и тепло. это целая жизнь, уложенная в 90 минут. я в диком восторге вытираю слезы сейчас" (@namelessiza_);
"Ничего не ждала от реюниона Гарри Поттера, но реву белугой" (@avoselok).
Главный редактор журнала Esquire Сергей Минаев в своем Instaram-аккаунте написал, что спецвыпуск "Гарри Поттера" — это "каша на лицемерном вареньице", от которой тошнит:
"Я вот лежу и краем глаза смотрю специальный эпизод "Гарри Поттера", который смотрит моя жена. И там каждую секунду вот такую вот е*****у несут актеры.
"Наше общее душевное волнение, мы поддерживали друг друга, я помню как мы обнимали друг друга, и я помню, я плакал от счастья, и я, я тебя люблю, а я тебя больше люблю, а помнишь мы поддерживали друг друга у меня не хватает слов, и у меня, мы семья да, и наше душевное волнение, а еще я тебя обнимал, и вот слёзы тогда еще были".
Целый час манная, с**а, каша, на лицемерном вареньице. Зрителям полагается каждую секунду плакать от умиления, но почему-то хочется блевать.
PS: Джоан Роулинг пустили в кадр ровно на ОДНУ СЕКУНДУ. Потому что мы одна семья, вот почему".
С его мнением согласились и другие пользователи соцсетей. Их возмутило то, что создатели фильма не пригласили писательницу Джоан Роулинг на съемки, но при этом использовали кадры из ее интервью 2019 года:
"Торжество лицемерия и обмана. За Роулинг обидно";
"В конце, когда они ревели и вот, меня бы не было без Гарри Поттера, но при этом такое лицемерие с самим автором книги! Семья должна поддерживать, или хотя бы не отвергать, тем более, за свое мнение. Это ужасно, и я сейчас готова плакать именно из за того, как прогнил наш мир, и волшебства в нем нет";
"Лицемерие из-за толерантности превышает все мыслимые границы";
"Мне так неприятно слушать, как они все там хвалят Роулинг, ее работу и т.д. вот как выглядит лицемерие";
"Фильм о 20-тилетии Гарри Поттера — невыносимая лицемерная х***я! 1,5 часа распинаются о том, какая Роулинг молодец, при этом в монтаже используются (суммарно 40 секунд на весь фильм) кадры ее интервью 2019 года. Эй, але! Человек и в 2019 году был того же мнения, что и сейчас!".