Новогодние фильмы, которые обожают пересматривать взрослые и дети

Четверо детей попадают в волшебную страну Нарнию, где им придется сразиться со злой Колдуньей, юный волшебник отправляется в школу магии Хогвартс: «Рамблер» собрал фильмы, которые стоит пересмотреть на праздниках.

Фото: Кадр из фильма "Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф" Кадр из фильма "Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф"

«Кошмар перед Рождеством» (1993)

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Сумасшедший мюзикл по сценарию Тима Бёртона о короле ужасов Джеке Скеллингтоне, который похищает Санта-Клауса, чтобы занять его место. Ему страшно захотелось испытать, какого это дарить людям счастье, а не внушать страх.

«Гринч – похититель Рождества» (2000)

Злодей-недотепа Гринч мстит сказочному городу Ктограду за детские обиды. Зеленый отшельник решает раз и навсегда покончить с Рождеством, и, пока беззаботные ктовичи сладко спали, он решил украсть у горожан долгожданный праздник. Главную роль исполнил Джим Керри, а фильм получил премию «Оскар» за лучший грим.

«Гарри Поттер и философский камень» (2001)

Первая часть культовой франшизы о волшебнике по имени Гарри, который поступает в школу магии Хогвартс и заводит друзей, которые помогут ему найти ключ к разгадке тайны смерти его родителей и сразиться с его заклятым врагом. Кстати, напоминаем, 1 января 2022 года вышел специальный эпизод «Гарри Поттер 20 лет спустя: возвращение в Хогвартс».

«Полярный экспресс» (2004)

Анимационный фильм Роберта Земекиса о мальчике, не верившем в существование Санта-Клауса, который получает возможность отправиться к нему в гости на Северный полюс. Во время путешествия на волшебном поезде юный герой находит новых друзей и получает полезный урок.

«Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф» (2005)

Четверо детей обнаруживают таинственный платяной шкаф, который ведет в сказочную страну Нарнию, где обитают фантастические люди, животные и существа. Теперь они должны помочь Аслану (Великому Льву, который много столетий назад основал Нарнию) победить злую Колдунью, разрушить заклинания и освободить местных жителей.

«Рождественская история» (2009)

Анимированный Джим Керри в экранизации Диккенса о злом скупердяе Эбенезере Скрудже, которому призраки помогают увидеть его жизнь со стороны. Богач презирает все, кроме денег, включая дружбу, любовь и рождественские праздники, но ведь все может измениться в один момент...

«Щелкунчик и четыре королевства» (2018)