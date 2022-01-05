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48 минут назад

5 кинопремьер января, на которые стоит обратить внимание

Даже от новогодних передач, заполонивших экраны, можно устать. Спасти положение помогут новые фильмы, никак не связанные с праздниками, но не ставшие от этого менее интересными.

5 кинопремьер января, на которые стоит обратить внимание
Фото: Bfm.ru НовосибирскBfm.ru Новосибирск

В пятерку январских премьер вошли сразу две картины о войне, парочка добротных боевиков и продолжение истории о полюбившихся многим аристократах из поместья Даунтон.

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«Мюнхен: На пороге войны»

Британская историческая драма переносит нас к началу Второй мировой войны, в осень 1938 года. Германия готовится к вторжению в Чехословакию, правительство Великобритании во главе с премьер-министром Невиллом Чемберленом пытается найти мирный путь. В итоге был подписан договор, известный в СССР как Мюнхенский сговор. «Англии был предложен выбор между войной и бесчестием. Она выбрала бесчестие и получит войну», – прокомментировал те события будущий премьер Уинстон Черчилль.

Британский госслужащий Хью Легат и немецкий дипломат Пауль фон Хартманн прибывают в Мюнхен для участия в экстренной конференции. Старые друзья оказываются в центре политических интриг и осознают всю опасность положения.

Дата выхода: 21 января 2022, Netflix.Режиссер: Кристиан Швохов.В ролях: Джереми Айронс, Джордж Маккей, Лив Лиза Фрис, Яннис Нивёнер.

«Код 355»

Пять женщин вынуждены объединиться, чтобы противостоять террористической организации, заполучившей мощное оружие. Агент ЦРУ, бывшая союзница из МИ-6, крутой немецкий агент, умелый айтишник и опытный психолог создают группу под названием «355».

Отважным героиням предстоят погони и бои по всей планете – от Парижа до Марокко и Шанхая. Ради общего спасения мира они перешагивают через преданность национальным интересам собственных стран.

Дата выхода: 20 января 2022.Режиссер: Саймон Кинберг.В ролях: Пенелопа Крус, Джессика Честейн, Фань Бинбин, Лупита Нионго, Диана Крюгер.

«Аббатство Даунтон 2: Новая эра»

Сиквел знаменитого сериала «Аббатство Даунтон» и одноименного фильма расскажет зрителям о том, как семейство Кроули отправляется на юг Франции. Там вдовствующая графиня присмотрела себе виллу.

Сценарий картины был готов в сентябре 2020 года, а съемки стартовали в апреле 2021-го. Мировую премьеру сначала наметили на конец декабря, затем перенесли на март 2022 года. Однако некоторые российские источники заверяют, что в России показ начнется уже в январе. Так ли это, мы узнаем совсем скоро, но в любом случае поклонникам «Аббатства Даунтон» предстоят приятные минуты от встречи с любимыми героями.

Дата выхода (предположительная): 20 января 2022.Режиссер: Саймон Кёртис.В ролях: Хью Бонневилль, Мишель Докери, Мэгги Смит, Имельда Стонтон, Хью Дэнси, Доминик Уэст.

«Побег из Спайдерхэд»

Научно-фантастический фильм «Побег из Спайдерхэд» – одна из темных лошадок январских премьер. У ленты нет трейлеров, в СМИ просочилась всего пара посредственных фото со съемок, а официальное описание картины состоит лишь из нескольких слов. Зато известно, что над фильмом работают Джозеф Косински («Трон: Наследие», «Обливион»), Крис Хемсворт (роли Тора в кинематографической вселенной Marvel) и Майлз Теллер («Фантастическая четверка»).

Повествование пойдет о тюрьме недалекого будущего, где над заключенными проводят эксперименты по влиянию на их чувства и эмоции через наркотики. Персонаж Хемсворта пытается вырваться из-под действия препаратов и спасти свою подругу, также отбывающую срок.

Дата выхода: 21 января 2022, Netflix.Режиссер: Джозеф Косински.В ролях: Крис Хемсворт, Майлз Теллер, Джерни Смоллетт.

«Мария. Спасти Москву»

Пожалуй, самый неоднозначный кинофильм января – военная драма «Мария. Спасти Москву». Сценарий основан на неподтвержденной истории о встрече Сталина с Матроной Московской (впоследствии – святой) перед битвой за столицу в 1941 году.

Опасаясь сдачи Москвы, главнокомандующий приказывает привлечь к обороне православные иконы и священнослужителей. Главная героиня, преданная советским идеалам младший лейтенант Мария Петрова, получает приказ – доставить с оккупированной врагом территории Тихвинскую икону Божьей Матери.

Дата выхода: 27 января 2022.Режиссер: Вера Сторожевая.В ролях: Мария Луговая, Артур Смольянинов, Сергей Пускепалис, Илья Малаков.

Фильмы,Аббатство Даунтон,Обливион,Фантастическая четверка,Яннис Нивенер,Невилл Чемберлен,Имельда Стонтон,Фань Бинбин,Джордж Маккей,Джозеф Косински,Хью Бонневилль,Мария Луговая,Майлз Теллер,Доминик Уэст,Мэгги Смит,Джессика Честейн,Мария Петрова,Илья Малаков,Сергей Пускепалис,Диана Крюгер,Пенелопа Крус,Крис Хемсворт,Джереми Айронс,Уинстон Черчилль,Артур Смольянинов,ЦРУ,
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