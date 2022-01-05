5 кинопремьер января, на которые стоит обратить внимание

Даже от новогодних передач, заполонивших экраны, можно устать. Спасти положение помогут новые фильмы, никак не связанные с праздниками, но не ставшие от этого менее интересными.

Фото: Bfm.ru Новосибирск Bfm.ru Новосибирск

В пятерку январских премьер вошли сразу две картины о войне, парочка добротных боевиков и продолжение истории о полюбившихся многим аристократах из поместья Даунтон.

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«Мюнхен: На пороге войны»

Британская историческая драма переносит нас к началу Второй мировой войны, в осень 1938 года. Германия готовится к вторжению в Чехословакию, правительство Великобритании во главе с премьер-министром Невиллом Чемберленом пытается найти мирный путь. В итоге был подписан договор, известный в СССР как Мюнхенский сговор. «Англии был предложен выбор между войной и бесчестием. Она выбрала бесчестие и получит войну», – прокомментировал те события будущий премьер Уинстон Черчилль.

Британский госслужащий Хью Легат и немецкий дипломат Пауль фон Хартманн прибывают в Мюнхен для участия в экстренной конференции. Старые друзья оказываются в центре политических интриг и осознают всю опасность положения.

«Код 355»

Пять женщин вынуждены объединиться, чтобы противостоять террористической организации, заполучившей мощное оружие. Агент ЦРУ, бывшая союзница из МИ-6, крутой немецкий агент, умелый айтишник и опытный психолог создают группу под названием «355».

Отважным героиням предстоят погони и бои по всей планете – от Парижа до Марокко и Шанхая. Ради общего спасения мира они перешагивают через преданность национальным интересам собственных стран.

«Аббатство Даунтон 2: Новая эра»

Сиквел знаменитого сериала «Аббатство Даунтон» и одноименного фильма расскажет зрителям о том, как семейство Кроули отправляется на юг Франции. Там вдовствующая графиня присмотрела себе виллу.

Сценарий картины был готов в сентябре 2020 года, а съемки стартовали в апреле 2021-го. Мировую премьеру сначала наметили на конец декабря, затем перенесли на март 2022 года. Однако некоторые российские источники заверяют, что в России показ начнется уже в январе. Так ли это, мы узнаем совсем скоро, но в любом случае поклонникам «Аббатства Даунтон» предстоят приятные минуты от встречи с любимыми героями.

«Побег из Спайдерхэд»

Научно-фантастический фильм «Побег из Спайдерхэд» – одна из темных лошадок январских премьер. У ленты нет трейлеров, в СМИ просочилась всего пара посредственных фото со съемок, а официальное описание картины состоит лишь из нескольких слов. Зато известно, что над фильмом работают Джозеф Косински («Трон: Наследие», «Обливион»), Крис Хемсворт (роли Тора в кинематографической вселенной Marvel) и Майлз Теллер («Фантастическая четверка»).

Повествование пойдет о тюрьме недалекого будущего, где над заключенными проводят эксперименты по влиянию на их чувства и эмоции через наркотики. Персонаж Хемсворта пытается вырваться из-под действия препаратов и спасти свою подругу, также отбывающую срок.

Дата выхода: 21 января 2022, Netflix.Режиссер: Джозеф Косински.В ролях: Крис Хемсворт, Майлз Теллер, Джерни Смоллетт.

«Мария. Спасти Москву»

Пожалуй, самый неоднозначный кинофильм января – военная драма «Мария. Спасти Москву». Сценарий основан на неподтвержденной истории о встрече Сталина с Матроной Московской (впоследствии – святой) перед битвой за столицу в 1941 году.