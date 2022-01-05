Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
-3° в 
USD 74.29EUR 84.07
Войти в почту
30 минут назад

Что смотреть в кино с 6 января

Первые премьеры нового года в подборке “Рамблера”.

Что смотреть в кино с 6 января
Фото: Кадр из фильма "Мой волк"Кадр из фильма "Мой волк"

"Звездный разум"

Экологический кризис на Земле привел к тому, что планета в самое ближайшее время может погибнуть. Чтобы спасти людей, разрабатывается масштабный проект для создания жизни в космосе. Чтобы воплотить его в жизнь, на другую планету отправляют экипаж корабля, но происходит авария и астронавты теряют связь с Землей. Возвращение обратно становится невозможным, а другая планета оказывается вовсе не гостеприимна и землянам придется побороться за собственное выживание и спасти человечество.

"Мой волк"

Девочка Виктория, переехавшая вместе с отцом из города в горы, получает в подарок от местного пастуха щенка. Малыш с кличкой Секрет становится лучшим другом Виктории, с которым девочка практически неразлучна. Но когда щенок подрастает, становится понятно, что это вовсе не собака, а опасный хищник. Секрет оказывается волком, на которого в итоге устраивают самую настоящую охоту. Но Виктория не намерена давать друга в обиду.

"Свингеры"

Предновогодняя ночь может оказаться по-настоящему незабываемой для ищущего острых ощущений бизнесмена Игоря и его девушки, которая хочет вывести их отношения на новый уровень. Они заходят в приложение для обмена партнерами и знакомятся с парой, в которой девушка Ирина пытается разжечь былую страсть в своем супруге. Чем обернется для этой четверки предновогодняя авантюра?

Фильмы,Свингер,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители