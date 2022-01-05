Что смотреть в кино с 6 января

Первые премьеры нового года в подборке “Рамблера”.
Экологический кризис на Земле привел к тому, что планета в самое ближайшее время может погибнуть. Чтобы спасти людей, разрабатывается масштабный проект для создания жизни в космосе. Чтобы воплотить его в жизнь, на другую планету отправляют экипаж корабля, но происходит авария и астронавты теряют связь с Землей. Возвращение обратно становится невозможным, а другая планета оказывается вовсе не гостеприимна и землянам придется побороться за собственное выживание и спасти человечество.
Девочка Виктория, переехавшая вместе с отцом из города в горы, получает в подарок от местного пастуха щенка. Малыш с кличкой Секрет становится лучшим другом Виктории, с которым девочка практически неразлучна. Но когда щенок подрастает, становится понятно, что это вовсе не собака, а опасный хищник. Секрет оказывается волком, на которого в итоге устраивают самую настоящую охоту. Но Виктория не намерена давать друга в обиду.
Предновогодняя ночь может оказаться по-настоящему незабываемой для ищущего острых ощущений бизнесмена Игоря и его девушки, которая хочет вывести их отношения на новый уровень. Они заходят в приложение для обмена партнерами и знакомятся с парой, в которой девушка Ирина пытается разжечь былую страсть в своем супруге. Чем обернется для этой четверки предновогодняя авантюра?