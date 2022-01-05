Авторы спецэпизода “Гарри Поттера” перепутали актрис

На ошибку указали поклонники фильма.

Фото: Кадр из фильма "Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс" Кадр из фильма "Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс"

1 января 2022 года вышел специальный выпуск “Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс”, в котором приняли участие практически все исполнители главных ролей в фильме. Они вместе с создателями картины рассказали о том, как велась работа над эпизодами, и как повлияла на их жизнь знаменитая франшиза.

Фанаты “Гарри Поттера” тепло приняли спецэпизод, но указали его создателям на ошибку, которую те допустили. Авторы перепутали актрису Эмму Уотсон, исполнившую роль Гермионы Грейнджер, с Эммой Робертс. Оплошность допустили, показав фотографию юной Робертс вместо детского снимка Уотсон во время интервью с актрисой.

Представители Warner Bros. во время интервью с Entertainment Weekly поблагодарили поклонников франшизы за наблюдательность и пообещали обязательно исправить оплошность.

Вы привлекли наше внимание к редакторской ошибке с неверным фото. Скоро все исправим,

— заверили фанатов создатели спецэпизода.