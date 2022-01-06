Какая сцена в «Сумерках» оказалась самой опасной

Премьера фильма «Сумерки» состоялась в 2008 году, и тогда никто не мог даже представить, каким популярным он станет в будущем. Одной из самых известных и узнаваемых сцен до сих пор остается игра в бейсбол, правда, мало кто знает, что она далась актерам сложнее всего.

Фото: Кадр из фильма "Сумерки" Кадр из фильма "Сумерки"

«С каких пор вампиры любят бейсбол?» — этот вопрос задала Белла Эдварду, когда он привез ее играть вместе со своей семьей. И хотя в фильма эта сцена длилась всего две минуты, для многих фанатов она стала культовой.

В интервью Insider Никки Рид, сыгравшая Розали, рассказала, что эту сцену они снимали в холодный и дождливый день.

«Мы снимали зимой, потому что именно в это время самая пасмурная погода»,

— объяснила она.

«Нам не нужно было яркое солнце, потому что тогда вампиры должны были бы сверкать. Мы не хотели, чтобы они все время сверкали, мы не могли себе этого позволить. Эффект сверкания посредством компьютерной графики стоил больших денег».

Звезда также призналась, что было сложно снимать эту сцену еще и потому, что им нужно было вести себя как профессионалы, а они такими не являлись.

«В конечном итоге мы получили много травм и были буквально разбиты. Долгое время у меня были огромные синяки»,