Самые ожидаемые фильмы 2022 года

Пандемия сильно ударила по индустрии кино: съемки откладывались, переносились даты премьер, а новые релизы стали выходить в онлайн-прокат быстрее, чем раньше.

Фото: В Подмосковье В Подмосковье

Но в 2022 году киноманы не останутся без новинок. Самые ожидаемые фильмы нового года — в материале РИАМО.

Видео дня

«King’s Man: Начало»

Приквел популярной франшизы о секретной организации супершпионов. События развернутся вокруг одного из первых оперативников команды — Конрада, молодого сына герцога Оксфордского. Ему придется предотвратить войну, которую хотят развязать ужасные тираны и криминальные гении.

Дата премьеры: 13 января 2022 года

«Крик»

С пятым фильмом культовую серию планируют перезапустить. В новом слэшере зрителей ждет история о женщине, которая возвращается в родной город, чтобы расследовать жуткие преступления. На экраны вернутся Нив Кэмпбелл, Кортни Кокс, Дэвид Аркетт и Марли Шелтон.

Дата премьеры: 14 января 2022 года

«Анчартед: На картах не значится»

Приключенческий боевик с Томом Холландом, Марком Уолбергом и Антонио Бандерасом в главных ролях. Фильм расскажет историю происхождения героя серии видеоигр Uncharted Нейтана Дрейка. Любители приключений отправятся на поиски величайшего сокровища в мире и попытаются раскрыть тайну исчезновения брата Нейтана.

Дата премьеры: 10 февраля 2022 года

«Смерть на Ниле»

Экранизация романа Агаты Кристи о бельгийском сыщике Эркюле Пуаро. В картине продолжится история, начавшаяся в фильме 2017 года «Убийство в Восточном экспрессе». Образ сыщика на экране снова воплотит Кеннет Брана.

Дата премьеры: 10 февраля 2022 года

«Бэтмен»

Мрачный перезапуск франшизы о супергерое, следящем за безопасностью жителей Готэма. Новым Бэтменом станет звезда «Сумерек» Роберт Паттинсон. Фильм о герое из вселенной DC расскажет о борьбе со злодеем Загадочником, а помогать Бэтмену будет Женщина-кошка, которую играет Зои Кравиц.

Дата премьеры: 3 марта 2022 года

«Ампир V»

Экранизация популярного романа Виктора Пелевина выходит на большие экраны в конце марта 2022 года. В фэнтези-фильме Виктора Гинзбурга отметился рэпер Мирон Федоров, более известный как Oxxxymiron. Зрители смогут увидеть становление молодого человека Романа Шторкина, которого обратили в вампира. Герою предстоит раскрыть масштабный заговор и узнать тайны кровавой элиты, держащей в своих бессмертных руках весь мир.

Дата премьеры: 31 марта 2022 года

«Фантастические твари: Тайны Дамблдора»

Фанаты «Гарри Поттера» с нетерпением ждут продолжение серии фильмов «Фантастические твари», действие которых происходит во времена юности Альбуса Дамблдора. В новой кинокартине ему предстоит противостоять могущественному волшебнику Грин-де-Вальду, вынашивающему планы захвата власти над миром. Теперь на экранах его образ воплотит Мадс Миккельсен.

Дата премьеры: 7 апреля 2022 года

«Сердце Пармы»

Экранизация романа русского писателя Алексея Иванова, написавшего «Пищеблок». В масштабной исторической драме представлен художественный взгляд на конфликт Великого Московского княжества и пермских земель, которые населяли язычники. Главный герой — юный князь Михаил — влюблен ведьму-ламию по имени Тиче, способную принимать облик рыси.

Дата премьеры: 21 апреля 2022 года

«Доктор Стрэндж и мультивселенная безумия»

Точной информации о сюжете новой картины Marvel пока нет, однако известно, что он связан с событиями сериалов «ВандаВижен» и «Локи», а также фильмом «Человек-паук: Нет пути домой», который вышел в прокат в декабре 2021 года. Создатели часто экспериментируют с жанрами фильмов киновселенной — теперь фанатов ждет заигрывание с хоррором.

Дата премьеры: 5 мая 2022 года

«Блондинка в законе 3»

Культовая комедия из нулевых вернется на экраны в 2022 году. По сюжету Элли Вудс, которую снова сыграет Риз Уизерспун, работает юристом в крупной фирме. Однако из-за стечения обстоятельств она теряет работу и теперь вынуждена отправиться в Вашингтон, чтобы все исправить.

Дата премьеры: 19 мая 2022 года

«Базз Лайтер»

Один из героев культового мультфильма «История игрушек» от Pixar, космический рейнджер Базз Лайтер получит собственный спин-офф. Зрителям расскажут историю происхождения игрушки и о жизни человека, вдохновившего его создателей.

Дата премьеры: 16 июня 2022 года

«Человек-паук: Через вселенные 2»

Первая часть мультфильма отличалась впечатляющей анимацией. В продолжении юный Майлз Моралес снова отправится в путешествие по просторам мультивселенной, где встретит целую команду людей-пауков из параллельных миров. Вместе им предстоит сразиться с могущественным злодеем.

Дата премьеры: 22 октября 2022 года

«Я хочу потанцевать с кем-нибудь»

Музыкальный байопик про Уитни Хьютсон готовит сценарист «Богемской рапсодии». Биографическая лента расскажет о взрослении певицы и ее пути к славе. Не обойдут стороной и проблемы звезды — депрессию и пристрастие к наркотикам.

Дата премьеры: ноябрь – декабрь 2022 года

«Аватар 2»

Первый «Аватар» Джеймса Кэмерона в 2009 году стал настоящий прорывом в кинематографе. В 2022 году зрителей ждет продолжение истории солдата Джейка Салли, который стал предводителем народа на'ви. Он должен будет дать отпор землянам, мечтающим поработить Пандору.

Дата премьеры: 15 декабря 2022 года

«Супербратья Марио»

Любимая игра детства миллениалов получит киновоплощение. Это будет анимационный фильм о водопроводчике Марио и его брате Луиджи, которые путешествуют, чтобы спасти похищенную принцессу.