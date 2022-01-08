Фильмы ужасов, основанные на реальных событиях

Хорроры всегда вселяют ужас, а когда они рассказывают о событиях, произошедших в реальной жизни, этот эффект лишь усиливается. "Рамблер" расскажет о жутких фильмах ужасов, основанных на реальных историях.
История Аннелизы Михель стала одним из самых известных скандалов вокруг экзорцизма и халатности церкви. Юную немку, страдавшую психическим заболеванием, священники пытались вызволить из рук дьявола.
Процесс затянулся на долгие месяцы и десятки обрядов изгнания. Девушка отказалась от еды, билась головой об пол, наносила себе увечья по всему телу и умерла от истощения и обезвоживания. «6 демонов Эмили Роуз» — это фильм-расследование этого дела.
В основу истории помимо книги Роберта Блоха легла жизнь настоящего маньяка Эда Гина. Переодевания в женщину, склад костей дома и убийства — все это правда. Этот убийца повлиял на десяток писателей и режиссеров, его упоминание можно встретить в «Американском психопате» и даже в игре Outlast, а биография Гина легла в основу персонажей из «Молчания ягнят» и «Техасской резни бензопилой».
Айван Милат был охотником и выслеживал своих жертв как дичь. Он убивал туристов выстрелом из оружия, предварительно связывая людей и используя их как мишени. Конечно, режиссер сгущает краски, но полностью соответствует истории. Это приземленное кино, где нет демонов, зато есть отвратительный безумец.