Фильмы, которые помогут встряхнуться после новогодних праздников

Каникулы закончились, а рабочее настроение еще не появилось. Герои этих фильмов поделятся своей энергией. Подробности — в статье «Рамблера».

Фото: Кадр из фильма «Непокоренный» Кадр из фильма «Непокоренный»

«Непокоренный»

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Качественная драма от Клинта Иствуда, основанная на реальном эпизоде из жизни Нельсона Манделы. Его роль сыграл Морган Фримен. Лидер Африканского национального конгресса после 27 лет в тюрьме наконец вышел на свободу и через четыре года стал президентом ЮАР. Но он понимает, насколько разобщены белые и черные граждане страны, которые видят друг в друге врагов. Даже охранники президента находятся в натянутых отношениях, ведь еще недавно белые профессионалы работали на предыдущего президента де Клерка, а черные боевики АНК защищали Манделу.

Мандела знает, что путь взаимных реваншей приведет лишь к гибели страны и гражданской войне. Он считает, что объединить нацию может чемпионат мира по регби. Но регби — это традиционно спорт белых, и африканцы привыкли болеть против «Спрингбокс» — родной команды страны. Поэтому Нельсон Мандела берется убедить своих чернокожих соотечественников, что теперь победа «Спрингбокс» — это общее дело всех граждан страны.

«Семейка Джонсов»

В маленький американский городок приезжает идеальная семья — как будто из рекламы йогуртов. Папа, мама, сын и дочка становятся настоящими объектами для подражания для простодушных горожан. На самом деле Джонсы вообще не состоят в кровном родстве, а являются сотрудниками маркетинговой компании. Их задача — продвигать элитные товары и соответствующий образ жизни.

Фальшивый отец семейства Стив (Дэвид Духовны), бывший гольфист, сначала чувствует себя скованно, ведь он пока новичок в рекламе. Он отстает от своих коллег в показателях продаж, но влюбившись в сотрудницу, которая изображает его жену, карьеристку Кейт (Деми Мур), Стив их догоняет и даже превосходит. Однако рекламная стратегия неожиданно приводит к настоящей трагедии.

«Леди Бёрд»

Обласканная критиками драмы Греты Гервиг повествует о жизни старшеклассницы Кристин (Сирша Ронан), которая называет себя Леди Берд. Она учится в выпускном классе католической школы в Сакраменто, красит волосы в красно-розовые оттенки и мечтает поступить в колледж в Нью-Йорке. Но у ее семьи финансовые трудности, поэтому девушка постоянно ссорится с матерью. Кроме того, у Леди Бёрд по-разному складываются отношения с подругами и парнями. Как и любой подросток, она находится в конфликте не только с миром, но и с собой. Девушка бунтует против школьных правил и упорно верит в свою мечту.

«Незваные гости»