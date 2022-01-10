Что смотреть в кино с 13 января

Долгожданные приквел об организации супершпионов, продолжение истории убийцы в маске и другие премьеры в подборке "Рамблера".
Конрад, молодой сын герцога Оксфордского, узнает от своего отца о существовании организации супершпионов, действующих на благо людей, не афишируя свои победы. Молодой герцог становится одним из лучших агентов Kingsman и именно во главе с ним организации предстоит противостоять шпионам и убийцам Распутина.
Нив Кэмпбелл, Кортни Кокс и Дэвид Аркетт возвращаются на экраны вместе с героями-новичками в продолжении знаменитого триллера. Убийца в маске вновь вышел на охоту, вооружившись своим ножом. У героев две непростые задачи: узнать, кто скрывается под жуткой маской и выжить.
Реальная история мошенника Джона Вогеля, описанная его дочерью Дженнифер и экранизированная Шоном Пенном. В 70-х годах Вогель ушел из семьи, но дочь, которая всегда чувствовала с ним сильную связь, через несколько лет решила сбежать от пьющей матери к отцу. Но образ жизни Джона далек от спокойного семейного существования с ребенком. Вогель, сумевший подделать купюры на огромную сумму, стал вторым фальшивомонетчиком такого масштаба в Америке и крупнейшим мошенником, поставив под угрозу благополучие и жизнь любимой дочери.
В канун Нового года чудесным образом переплетаются жизни двух незнакомых ранее девочек. Соня - дочь владельца конфетной компании и известной детской писательницы, Катя с братом Колей растет в детском доме. Казалось бы, нет ничего, что могло бы их связывать. Но обе они очень любят сказки о Сладком королевстве, которые придумала мама Сони. Правда, в волшебной истории не хватает финала. Девочки случайно встречаются на представлении в цирке и меняются местами, чтобы закончить сказку и вернуть семье Сони радость и счастье.
Перед Рождеством Роберт, талантливый ученый, со своей дочерью уезжает на горнолыжный курорт. В его отсутствие сосед Виктор хочет воспользоваться тем, что дом остался без присмотра, и украсть последнее изобретение Роберта. Для этого он нанимает двух грабителей, надо отметить, не слишком умелых. Кажется, что может быть проще: забраться в пустой дом и забрать необходимую вещь, но на деле все оказывается сложнее. Ведь на защиту дома ученого приходят соседские собаки.