Что смотреть в кино с 13 января

Долгожданные приквел об организации супершпионов, продолжение истории убийцы в маске и другие премьеры в подборке "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма "King’s Man: Начало" Кадр из фильма "King’s Man: Начало"

"King’s Man: Начало"

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Конрад, молодой сын герцога Оксфордского, узнает от своего отца о существовании организации супершпионов, действующих на благо людей, не афишируя свои победы. Молодой герцог становится одним из лучших агентов Kingsman и именно во главе с ним организации предстоит противостоять шпионам и убийцам Распутина.

"Крик"

Нив Кэмпбелл, Кортни Кокс и Дэвид Аркетт возвращаются на экраны вместе с героями-новичками в продолжении знаменитого триллера. Убийца в маске вновь вышел на охоту, вооружившись своим ножом. У героев две непростые задачи: узнать, кто скрывается под жуткой маской и выжить.

"Фальшивомонетчик"

Реальная история мошенника Джона Вогеля, описанная его дочерью Дженнифер и экранизированная Шоном Пенном. В 70-х годах Вогель ушел из семьи, но дочь, которая всегда чувствовала с ним сильную связь, через несколько лет решила сбежать от пьющей матери к отцу. Но образ жизни Джона далек от спокойного семейного существования с ребенком. Вогель, сумевший подделать купюры на огромную сумму, стал вторым фальшивомонетчиком такого масштаба в Америке и крупнейшим мошенником, поставив под угрозу благополучие и жизнь любимой дочери.

"Тайна"

В канун Нового года чудесным образом переплетаются жизни двух незнакомых ранее девочек. Соня - дочь владельца конфетной компании и известной детской писательницы, Катя с братом Колей растет в детском доме. Казалось бы, нет ничего, что могло бы их связывать. Но обе они очень любят сказки о Сладком королевстве, которые придумала мама Сони. Правда, в волшебной истории не хватает финала. Девочки случайно встречаются на представлении в цирке и меняются местами, чтобы закончить сказку и вернуть семье Сони радость и счастье.

"Одни дома"