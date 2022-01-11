Кадр дня: миллион долларов на шее Николь Кидман

Оскароносный мюзикл "Мулен Руж", вышедший на экраны в 2001 году запомнился зрителям наверняка не только игрой актеров и сюжетной линией, но и великолепными декорациями и шикарными костюмами. А настоящей его звездой (помимо Николь Кидман, конечно) стало роскошное ожерелье главной героини. Ведь именно оно стало самым дорогим украшением за всю историю кинематографа. Читайте об этом в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма "Мулен Руж" Кадр из фильма "Мулен Руж"

Изначально ожерелье планировали сделать из искусственных бриллиантов: они и сияют ярче, и не использовал уже давно никто настоящие драгоценности для съемок, предпочитая заменять подлинные камни искусными подделками. Но знаменитый австралиец-ювелир Стефано Кантури, к которому обратился за помощью в изготовлении украшения для картины Баз Лурман, сумел убедить режиссера, что ожерелье из настоящих камней будет смотреться куда эффектней и само по себе станет настоящим бриллиантом картины. Так и вышло.

После нескольких месяцев кропотливой работы Стефано Кантури создал для "Мулен Руж" поистине невероятное ожерелье в стиле раннего арт-нуво. Оно инкрустировано 1308 бриллиантами и по самым скромным подсчетам стоит не менее 1 миллиона долларов. Ожерелье, получившее название “Сатин” (по имени героини Николь Кидман, которая его носила) на сегодняшний день является самым дорогим за всю историю кинематографа.