Что посмотреть, если вам нравится “Бригада”

Сериал “Бригада” стал культовым для российского кино. Несмотря на то, что с момента выхода прошло более 15 лет, многие до сих пор пересматривают его и восторгаются тем, как съемочная команда правдиво показала Россию 90-х годов, но сериал рассказал зрителям не только о расцвете бандитизма, но и о дружбе, любви и преданности. “Рамблер” собрал проекты, которые понравятся тем, кто до сих пор пересматривает этот известный сериал.

“Нарко” (2015)

Очень известный проект от Netflix, который рассказывает о существовании криминального мира в Колумбии. Первые два сезона построены вокруг жизни и карьеры Пабло Эскобара — известного торговца запрещенными веществами. Этот человек построил в Южной Америке целую сеть, контролирующую 80% этого незаконного рынка. В сериале есть все: бандитские разборки, эпизод с горящими деньгами ради согревания детей, неразгаданные загадки, а также участие простых людей в этом криминальном мире.

“Жизнь и приключения Мишки Япончика” (2011)

Кадр из сериала "Жизнь и приключение Мишки Япончика"

Этот сериал основан на реальной истории криминального авторитета, который работал в Одессе в конце XIX-начале XX века. Согласно одной версии, он был прозван Япончиком за разрез глаз, а по другой — рассказывал ворам об образе жизни японских коллег. История Мишки Япончика феноменальна тем, что он был бандитом, совершал налеты и грабил людей, но для простого народа он оставался положительным героем так как не грабил бедняков, врачей, юристов и учителей, а также помогал сиротам и обездоленным.

“Гнев человеческий” (2021)

Кадр из фильма "Гнев человеческий"

Классический фильм Гая Ричи про бандитские разборки. В главной роли, конечно же, Джейсон Стейтем. Странный мужчина устраивается на работу инкассатором в то место, которое не пользуется популярностью у других. Дело в том, что именно эту компанию постоянно грабят, а сотрудников устраняют. До самого конца зрителю непонятны мотивы главного героя, а потом тайна раскрывается. Не обходится и без эпичных сцен боев, а также рассказа о работе целой криминальной сети.

“Дьявол в деталях” (2021)

Кадр из фильма “Дьявол в деталях”

Еще один криминальный триллер с неожиданной развязкой. Американский полицейский возвращается на предыдущее место работы, с которого ушел спустя пять лет после нераскрытого преступления. Теперь в его городе орудует серийный маньяк, чей почерк подозрительно напоминает то, что он уже ранее расследовал. Там он знакомится с другим амбициозным полицейским, который берет дело в свои руки и пытается добиться признания. Фильм стоит посмотреть хотя бы ради серьезного актерского состава, главные роли исполнили: Дензел Вашингтон, Рами Малек и Джаред Лето.

“Джентльмены” (2019)

Кадр из фильма “Джентльмены”

Еще один фильм Гая Ричи о преступных группировках и бандитских разборках. В центре сюжета — американец, который раньше торговал запрещенными веществами. Теперь он придумал новый способ разбогатеть с помощью обедневшей английской аристократки. К нему приходит журналист и предлагает снять фильм о его злоключениях и партнерах по бизнесу. Главные роли сыграли актеры из “золотого” состава: Чарли Ханнэм, Колин Фаррелл и мэтью Макконахи.

“Черная кошка” (2016)

Кадр из сериала “Черная кошка”