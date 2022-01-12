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44 минуты назад

Культовые фильмы нулевых, которые стыдно не знать

Школьник-неудачник становится супергероем, виртуозный аферист водит за нос спецслужбы, параллельно зарабатывая миллионы долларов: «Рамблер» собрал фильмы 2002 года, которые стоит увидеть каждому.

Культовые фильмы нулевых, которые стыдно не знать
Фото: Кадр из фильма "Пианист"Кадр из фильма "Пианист"

«Человек-паук»

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Школьник-неудачник Питер Паркер отправился с классом на экскурсию, где его кусает радиоактивный паук. Через время парень чувствует в себе нечеловеческую силу и ловкость в движении, а также умение лазать по стенам и метать стальную паутину. Так Паркер становится супергероем, который помогает людям и борется с преступностью. В главных ролях: Тоби Магуайр, Уиллем Дефо, Кирстен Данст, Джеймс Франко и другие.

Кадр из фильма "Человек-паук"

«Поймай меня, если сможешь»

Криминальная драма Стивена Спилберга о виртуозном аферисте и мошеннике Фрэнке Эбегнейле, который преуспел в жульничестве еще до совершеннолетия. Теперь он годами водит за нос спецслужбы, параллельно зарабатывая миллионы долларов. Агент ФБР Карл Хэнрэтти отдал бы все, чтобы схватить Фрэнка и привлечь к ответственности, но аферист всегда опережает его на шаг… Но всегда ли так будет? В главных ролях Леонардо ДиКаприо и Том Хэнкс.

«Перевозчик»

Перевозя очередную посылку, бывший десантник Фрэнк Мартин вынужден нарушить привычные правила: не менять условий сделки, не спрашивать никаких имен и никогда не заглядывать в багаж. Главную роль в скоростном роуд-муви исполнил Джейсон Стэйтем.

Кадр из фильма "Перевозчик"

«Царь скорпионов»

Наемник Метаес должен убить колдунью, чтобы избавить народ от тирании деспотичного правителя Мемнона. Однако все идет не по плану, поэтому он захватывает провидицу в плен, чтобы выманить Мемнона из его города-крепости Гоморры, ведь единственное, что может успокоить его – это смерть тирана. Главную роль в фильме исполнил Дуэйн Джонсон.

Кадр из фильма "Царь скорпионов"

«Идентификация Борна»

Начало шпионской франшизы Дага Лаймана о профессиональном убийце и бывшем сотруднике ЦРУ. В первой части Джейсон Борн, потерявший память, пытается выяснить все о своем прошлом и понять, кто хочет его убить. У фильма есть достойное продолжение: «Превосходство Борна» (2004), «Ультиматум Борна» (2007), «Эволюция Борна» (2012) и «Джейсон Борн» (2016).

Кадр из фильма "Идентификация Борна"

«Обитель зла»

В подземной лаборатории выходит из-под контроля опаснейший вирус и мгновенно превращает своих жертв в зомби. Военные посылают в секретный комплекс отряд спецназа, к которому присоединяется Элис и полицейский Мэтт. У них есть только три часа, чтобы уничтожить вирус. В главных ролях: Милла Йовович, Мишель Родригес и другие.

Кадр из фильма "Обитель зла"

«Особое мнение»

Агент отдела профилактики преступлений обвиняется в еще не совершенном им убийстве. Теперь он вынужден скрываться от своих коллег. Единственная для него возможность доказать свою невиновность – это показать, что новая программа по распознанию потенциальных преступников допускает ошибки… Главную роль в боевике по расскажу Филипа К. Дика исполнил Том Круз.

Кадр из фильма "Особое мнение"

«Пианист»

Военная драма об ужасах Холокоста по мотивам автобиографии Владислава Шпильмана – одного из лучших польских пианистов 30-х годов прошлого века. По сюжету главный герой занимается искусством до тех пор, пока территорию Польши не занимают нацисты. Жизнь всех евреев меняется: их помещают в Варшавское гетто, запрещают работать, унижают, заставляют носить отличительные повязки, а через некоторое время отправляют в концлагерь. Роман Полански получил за эту картину «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале, а исполнитель главной роли Эдриан Броуди«Оскар».

Кадр из фильма "Пианист"

«Красный дракон»

Приквел «Молчания ягнят» об агенте ФБР Уилле Грэме, которого втягивают в новое расследование – в городе появился серийный убийца, которого пресса окрестила Зубная фея. Чтобы поймать преступника, Грэму приходится обратиться за помощью к Ганнибалу Лектеру. В главных ролях: Энтони Хопкинс, Эдвард Нортон, Рэйф Файнс и другие.

Кадр из фильма "Красный дракон"

«Звонок»

Хоррор Гора Вербински, запустивший тренд на ремейки японских ужасов. По сюжету журналистка Рэйчел расследует загадочные смерти молодых людей, когда в руки ее маленькому сыну попадает загадочная видеокассета, после просмотра которой раздается телефонный звонок. Жертве дается ровно семь дней, а после следует неминуемая смерть. Главную роль в фильме исполнила Наоми Уоттс.

Кадр из фильма "Звонок"
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