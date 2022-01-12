Культовые фильмы нулевых, которые стыдно не знать

Школьник-неудачник становится супергероем, виртуозный аферист водит за нос спецслужбы, параллельно зарабатывая миллионы долларов: «Рамблер» собрал фильмы 2002 года, которые стоит увидеть каждому.

Фото: Кадр из фильма "Пианист" Кадр из фильма "Пианист"

«Человек-паук»

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Школьник-неудачник Питер Паркер отправился с классом на экскурсию, где его кусает радиоактивный паук. Через время парень чувствует в себе нечеловеческую силу и ловкость в движении, а также умение лазать по стенам и метать стальную паутину. Так Паркер становится супергероем, который помогает людям и борется с преступностью. В главных ролях: Тоби Магуайр, Уиллем Дефо, Кирстен Данст, Джеймс Франко и другие.

«Поймай меня, если сможешь»

Криминальная драма Стивена Спилберга о виртуозном аферисте и мошеннике Фрэнке Эбегнейле, который преуспел в жульничестве еще до совершеннолетия. Теперь он годами водит за нос спецслужбы, параллельно зарабатывая миллионы долларов. Агент ФБР Карл Хэнрэтти отдал бы все, чтобы схватить Фрэнка и привлечь к ответственности, но аферист всегда опережает его на шаг… Но всегда ли так будет? В главных ролях Леонардо ДиКаприо и Том Хэнкс.

«Перевозчик»

Перевозя очередную посылку, бывший десантник Фрэнк Мартин вынужден нарушить привычные правила: не менять условий сделки, не спрашивать никаких имен и никогда не заглядывать в багаж. Главную роль в скоростном роуд-муви исполнил Джейсон Стэйтем.

«Царь скорпионов»

Наемник Метаес должен убить колдунью, чтобы избавить народ от тирании деспотичного правителя Мемнона. Однако все идет не по плану, поэтому он захватывает провидицу в плен, чтобы выманить Мемнона из его города-крепости Гоморры, ведь единственное, что может успокоить его – это смерть тирана. Главную роль в фильме исполнил Дуэйн Джонсон.

«Идентификация Борна»

«Обитель зла»

В подземной лаборатории выходит из-под контроля опаснейший вирус и мгновенно превращает своих жертв в зомби. Военные посылают в секретный комплекс отряд спецназа, к которому присоединяется Элис и полицейский Мэтт. У них есть только три часа, чтобы уничтожить вирус. В главных ролях: Милла Йовович, Мишель Родригес и другие.

Кадр из фильма "Обитель зла"

«Особое мнение»

Агент отдела профилактики преступлений обвиняется в еще не совершенном им убийстве. Теперь он вынужден скрываться от своих коллег. Единственная для него возможность доказать свою невиновность – это показать, что новая программа по распознанию потенциальных преступников допускает ошибки… Главную роль в боевике по расскажу Филипа К. Дика исполнил Том Круз.

«Пианист»

Военная драма об ужасах Холокоста по мотивам автобиографии Владислава Шпильмана – одного из лучших польских пианистов 30-х годов прошлого века. По сюжету главный герой занимается искусством до тех пор, пока территорию Польши не занимают нацисты. Жизнь всех евреев меняется: их помещают в Варшавское гетто, запрещают работать, унижают, заставляют носить отличительные повязки, а через некоторое время отправляют в концлагерь. Роман Полански получил за эту картину «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале, а исполнитель главной роли Эдриан Броуди – «Оскар».

«Красный дракон»

Приквел «Молчания ягнят» об агенте ФБР Уилле Грэме, которого втягивают в новое расследование – в городе появился серийный убийца, которого пресса окрестила Зубная фея. Чтобы поймать преступника, Грэму приходится обратиться за помощью к Ганнибалу Лектеру. В главных ролях: Энтони Хопкинс, Эдвард Нортон, Рэйф Файнс и другие.

«Звонок»