Ренате Литвиновой исполнилось 55 лет

"Три истории", реж. Кира Муратова (1997) Сотрудничество, а впоследствии дружба с режиссером Кирой Муратовой стала поворотной в карьере Литвиновой. По собственному признанию, на тот момент она видела себя исключительно сценаристом и всячески отвергала приглашения о съемках в кино, которые поступали к ней от коллег. "Я никогда не чувствовала в себе актерских талантов. Более того, свое лицо я считала нефотогеничным. Всегда отказывалась, когда меня звали сниматься. А отказать Кире Муратовой было невозможно", - объясняла она. Дебют в "Увлечениях" Муратовой оказался удачным, и вскоре Литвинова приняла участие в еще одной ее картине - "Три Истории", где сменила образ роковой искусительницы на мстительницу с говорящим именем Офелия. По сюжету фильма-антологии героиня Литвиновой работает в роддоме акушеркой, которая убивает матерей-отказниц. Тем самым она мстит своей матери, которая когда-то оставила ее в доме малютки и убила в ней любовь: "Я не люблю мужчин, женщин, детей. Этой планете я бы поставила ноль". При этом сама Литвинова признавалась, что вжиться в образ ей было нетрудно, поскольку с детства она росла в окружении медицинских справочников – ее родители были врачами. При этом ей также пришлось пережить уход отца из семьи: "Когда ко мне кто-нибудь приходил в гости, я вешала дедушкин плащ в прихожей и шляпу. И всегда говорила, что "папа поздно придет". Мне кажется, все знали, что я вру". "Граница. Таежный роман", реж. Александр Митта (2000) Народное признание молодой актрисе принесла роль экстравагантной Альбины Ворон в сериале "Граница. Таежный роман" Александра Митты. Действие драмы разворачивается в военном гарнизоне на советском Дальнем Востоке. Именно с Литвиновой связано множество комичных эпизодов, в которых ее романтически настроенная героиня "боится умереть на границе с Китаем, помешивая щи". Даже угодив в болото, она пытается выглядеть изящно и не слишком надрывать голос, чтобы позвать на помощь. Само имя Альбина Ворон как бы намекает, что она здесь чужая. Позднее Литвинова признавалась, что в школе ее также считали белой вороной, из-за чего она часто держалась особняком и находила утешение в книгах и искусстве. "Небо. Самолет. Девушка", реж. Вера Сторожева (2002) За ролями у Митты и Муратовой последовало предложение Веры Сторожевой сняться в мелодраме "Небо. Самолет. Девушка" - ремейке известной советской картины "Еще раз про любовь" с Татьяной Дорониной. Причем на этот раз адаптацией пьесы Эдварда Радзинского в сценарий занималась лично Литвинова. Она же и воплотила образ главной героини – слегка странноватой, но привлекательной стюардессы Лары, которая не жалеет себя ради любви. "Радзинский хорошо сказал, что написал тогда "Идиота" в юбке. Но наш фильм совсем-совсем другой. Из него выпущены все социальные приметы. Он абсолютно очищен от быта. Очень аскетичный", – объясняла актриса. Как и Дорониной, которой посвятили фильм, Литвиновой также свойственна жеманная манера говорить с придыханием, однако именно это сходство сыграло на ей руку - настолько естественно и органично смотрелась она в трагикомичной роли. "Настройщик", реж. Кира Муратова (2004) Несмотря на возросший интерес зрителей, Литвинова не гналась за славой и по-прежнему тщательно выбирала роли, близкие ей по духу. И неудивительно, что, когда Муратова вновь позвала ее в новый фильм, актриса незамедлительно согласилась. В "Настройщике" ей досталась роль роковой красавицы-интриганки Лины, которой по сюжету удается с помощью любовника (Георгий Делиев) провернуть аферу, обманом заполучив деньги престарелой вдовы (Нина Русланова). По словам Литвиновой, образ Лины в тот момент полностью соответствовал ее авантюрному состоянию души, который частично перекликался с Офелией из "Трех историй". Несмотря на жестокость, героиня Литвиновой не лишена человечности. Одним из ярких моментов в фильме стала сцена, в которой Лина приглашает за свой стол в ресторане бездомную и кормит досыта. Позднее этот прием актриса позаимствует у Муратовой в своих режиссерских работах, где также будет задействовать непрофессиональных и нетипичных актеров. "Мне нравятся городские сумасшедшие. Они вдохновляют меня гораздо больше, чем модели из журналов", - признавалась актриса. "Богиня: как я полюбила", реж. Рената Литвинова (2004) Во время съемок в "Настройщике" Литвинова параллельно продолжала работу над собственным фильмом "Богиня: как я полюбила", к которому она не только написала сценарий, но и исполнила в нем главную роль. Съемки шли трудно, однако старания окупились сторицей. В полнометражном дебюте постановщицы проявился характерный макабрический режиссерский стиль - эстетика декаданса, наряды от кутюр, тема любви и смерти, духи и сумасшедшие, встреча с двойником, гротескные персонажи и абсурдные ситуации. А также музыка Земфиры. Сюжет мистической сказки - именно так охарактеризовала жанр сама режиссер - повествует о женщине-следователе Фаине, которая попадает в потусторонний мир, где духи из жалости наделяют ее даром любви, превращая в богиню. После выхода ленты на экраны Литвинову начали ассоциировать с небожительницей, сама же она уверяла, что сыграла персонажа лишь потому, что "полностью с ним совпадает", а времени найти подходящую актрису попросту не было. "Мне не больно", реж. Алексей Балабанов (2006) После эпизодического появления в "Жмурках" Алексей Балабанов предложил Литвиновой главную роль в мелодраме "Мне не больно", где актриса перевоплотилась в содержанку Тату. По сюжету ее героиня живет под покровительством преуспевающего мужчины Сергея (Никита Михалков) и неожиданно влюбляется в молодого дизайнера интерьеров Мишу. Несмотря на то, что образ искренней и порывистой Таты до сих является одним из самых любимых у зрителей, сама Литвинова признавалось, что ей не понравилось играть беззащитную героиню: "Из меня Леша Балабанов сделал полную жертву, а Кира меня никогда жертвой не видит - поразительная история, да? И мне уже кажется, что эта девушка, моя героиня, не вполне жертва. Она просто придумала для себя такую маску". Любопытно, что после съемок у режиссера "Брата" Литвинова объявила, что больше не будет сниматься в кино. Обещание она не сдержала. "Последняя сказка Риты", реж. Рената Литвинова (2011) В работе над следующей картиной - "Последняя сказка Риты" - Литвинова снова исполнила одну из ведущих ролей: ангела смерти, который в обыкновенной жизни маскируется под сотрудницу морга Таню Неубивко. По сюжету ее героиня коллекционирует красивые души, которые могут быть только у тех, кто испытал любовь. Именно такой душой является Маргарита Готье в исполнении Ольги Кузиной. Несмотря на очевидную параллель с "Дамой с камелиями" Дюма-сына, Литвинова говорила журналистам, что образ главной героини был списан с реальной женщины с таким же именем, которая в детстве излечила ее от ангины. Фильм был создан полностью на собственные средства режиссера, съемки продолжались в течение двух лет. Одной из немногих соратниц Литвиновой в проекте была Земфира, которая не только написала музыку к истории, но и выступила продюсером картины. После выхода в прокат "Последнюю сказку Риты" окрестили черной комедией, а саму Литвинову начали упрекать в одержимости идеей смерти: "Меня все спрашивают о том, не боюсь ли я так заигрывать со смертью. Я не фамильярничаю и не боюсь. Я сама и есть эта тема. Не приближайтесь ко мне, если боитесь. На земле вообще много существ, которые прикидываются людьми". "Северный ветер", реж. Рената Литвинова (2021) Особенно поэтичной оказалась сказка-притча "Северный ветер" о великом матриархате, которая изначально существовала в виде театральной пьесы и до сих пор собирает аншлаги в МХТ им. Чехова. Несмотря на обещания Литвиновой, что фильм будет отличаться от постановки, многие персонажи, их манера игры и сама мизансцена получились нарочито театральными и гротескными. Главную роль в истории исполнила сама Литвинова, сыгравшая главу Северного клана, властную Маргариту, которая умеет перемещаться во времени. По сюжету в канун Нового года в ее поместье собираются родственники, включая сына Бенедикта (Антон Шагин) и его невесту Фанни (Ульяна Добровская). Однако в результате несчастного случая Фанни погибает, а сын главной героини в отчаянии женится на ее сестре Фаине (Софья Эрнст). С этого момента начинается деградация прежде процветающей династии. Если предыдущие работы Литвиновой зачастую получали противоречивые отзывы, то "Северный ветер", напротив, удостоился высокой оценки зрителей и прессы. В этот раз лейтмотивом творчества Литвиновой стал дефицит сильных мужчин в эпоху матриархата, а также ожидания любви "до гроба и после гроба". Помимо сильных актерских работ, значительную роль в повествовании играли грим и костюмы героев. "Я перерыла тонны имен. Без идей Надежды Балабановой, вдовы Алексея, без костюмов Демны Гвасалия ничего бы не получилось — я их поштучно — художников — отбираю. Вещественный мир и даже мода — часть моих фильмов", – отмечала режиссер.