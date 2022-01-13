Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+3° в 
USD 74.57EUR 85.46
Войти в почту
54 минуты назад

9 самых зрелищных боевиков последнего десятилетия

Тайная шпионская организация вербует в свои ряды мелкого преступника, менеджер небольшой компании инсценирует собственное похищение: «Рамблер» собрал лучшие боевики последнего десятилетия, которые точно стоит посмотреть.

9 самых зрелищных боевиков последнего десятилетия
Фото: Кадр из фильма "Гнев человеческий" Кадр из фильма "Гнев человеческий"

«Рэд» (2010)

Видео дня

Комедийный боевик о бодрых ветеранах ЦРУ, заскучавших на пенсии. По сюжету бывшие спецагенты объединяются, чтобы дать бой группе киллеров, посягнувших на одного из них. В главных ролях: Брюс Уиллис, Джон Малкович, Морган Фриман, Хелен Миррен и другие.

Кадр из фильма "Рэд"

«Грань будущего» (2014)

В недалеком будущем инопланетяне вторгаются на Землю. Во время одной из спецопераций майор Уильям Кейдж умирает в бою, но оказывается во временной петле. Раз за разом он попадает в один и тот же бой, сражается и умирает снова и снова. И каждое повторяющееся сражение приближает его к разгадке того, как победить врага. В главных ролях снялись Том Круз и Эмили Блант.

Кадр из фильма "Грань будущего"

«Джон Уик» (2014)

Криминальный боевик о наемном убийце в отставке, который возвращается к делам и начинает охоту за теми, кто отнял у него самое дорогое, что у него было. Джон Уик готов на все, чтобы отомстить. Главную роль в фильме исполнил Киану Ривз.

Кадр из фильма "Джон Уик"

«Kingsman: Секретная служба» (2015)

Комедийный боевик о тайной шпионкой организации, которая вербует в свои ряды мелкого преступника. Парень принимает предложение пройти обучение и стать новым членом команды, но сможет ли он справиться со всеми испытаниями и оправдать возложенные на него надежды? В главных ролях: Тэрон Эджертон, Колин Фёрт, Сэмюэл Л. Джексон и другие.

«Безумный Макс: Дорога ярости» (2015)

Приключенческий боевик Джорджа Миллера, который завоевал шесть «Оскаров». Это история о сумасшедшем бродяге, который присоединяется к бунтарям, бегущим через всю пустыню на боевой фуре. Они сбежали из Цитадели, украв у тирана Несмертного Джо кое-что очень ценное. Теперь разъяренный диктатор бросает все свои силы в погоню за мятежниками, ступая на тропу войны. Одну из главных ролей в фильме исполнила Шарлиз Терон.

«Иностранец» (2017)

Ветеран войны во Вьетнаме открывает ресторан в южной части Лондона, но внезапно его дочь погибает во время теракта, устроенного IRA. Видя, что власти не слишком торопятся разыскивать террористов, бизнесмен решает самостоятельно найти и уничтожить преступников. Жесткий экшен с Джеки Чаном и Пирсом Броснаном в главных ролях.

Кадр из фильма "Иностранец"

«Опасный бизнес» (2018)

Менеджер небольшой фармацевтический компании инсценирует собственное похищение в Мексике, чтобы его боссы заплатили липовым похитителям пять миллионов долларов. Правда, все идет не по плану. В главных ролях: Дэвид Ойелоуо, Джоэл Эдгертон, Шарлиз Терон, Аманда Сайфред и другие.

Кадр из фильма "Опасный бизнес"

«Гнев человеческий» (2021)

История о загадочном Эйче, который внедряется в инкассаторскую компанию, чтобы выйти на участников серии многомиллионных ограблений. Под подозрение попадают все участники этой игры под прикрытием. Кого же постигнет гнев человеческий? В главной роли нового боевика от Гая Ричи – Джейсон Стейтем.

Кадр из фильма "Гнев человеческий"

«Красное уведомление» (2021)

В центре сюжета — самая разыскиваемая похитительница произведений искусства. Ее очередная мишень — яйцо Клеопатры. По следам воровки власти отправляют элитного агента ФБР Джона Хартли, которому приходится объединиться со знаменитым грабителем, чтобы выполнить задание. В главных ролях экшн-комедии Дуэйн Джонсон, Райан Рейнольдс и Галь Гадот.

Кадр из фильма "Красное уведомление"
Фильмы,РЭД,Оскар,Грань будущего,Опасный бизнес,Иностранец,Kingsman: Секретная служба,Безумный Макс: Дорога ярости,Джон Уик,Тэрон Эджертон,Джоэл Эдгертон,Дэвид Ойелоуо,Аманда Сайфред,Эмили Блант,Шарлиз Терон,Пирс Броснан,Морган Фриман,Джордж Миллер,Хелен Миррен,Райан Рейнольдс,Сэмюэл Джексон,Колин Ферт,Джон Малкович,Том Круз,Галь Гадот,Брюс Уиллис,Джеки Чан,Дуэйн Джонсон,Киану Ривз,ЦРУ,ФБР,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители