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1 час назад

Человек-паук мог стать героем фильма ужасов

Персонаж комиксов Стэна Ли не всегда был в надежных руках Sony и Marvel. В 1985 году права на создание фильма о Человеке-пауке фактически перешли к Cannon Films. И если бы не авторы комикса, мы могли бы увидеть совершенно другую кинокартину. Какую – рассказывает “Рамблер”.

Человек-паук мог стать героем фильма ужасов
Фото: Кадр из фильма "Человек-паук 3: Враг в отражении"Кадр из фильма "Человек-паук 3: Враг в отражении"

Руководители Cannon Films Менахем Голан и его двоюродный брат Йорам Глобус заплатили всего 225000 долларов за пятилетнее владение правом на экранизацию (согласно условиям сделки, права возвращались обратно к Marvel, если фильм не был снят до 1990 года). Они так и не смогли извлечь из контракта выгоду.

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Во-первых, бизнесмены принципиально не поняли персонажа и попытались сделать нечто наподобие фильма “Муха” Дэвида Кроненберга.

Кадр из фильма "Муха"

Они планировали позвать на съемки Тоуба Хупера, режиссера “Техасской резни бензопилой” и наняли в качестве сценариста Лесли Стивенса, приложившего руку к созданию телесериала “За гранью возможного”. Лесли предлагалось набросать необычную версию истории Питера Паркера.

В ней вместо укуса радиоактивного паука Паркер получает дозу радиации будучи учасником лабораторного эксперимента. Вследствие чего парнишка-фотограф корпорации Zyrex (не школьник и не журналист) превращается в гигантского восьмирукого тарантула, который настолько чудовищен, что хотел бы уйти из жизни. А еще по задумке он борется с монстрами, сбежавшими из секретной правительственной лаборатории.

Стэн Ли, по понятным причинам, был недоволен изменениями в биографии “дружелюбного соседа” и убедил Cannon Films отказаться от этой версии проекта.

Приглашенные Тед Ньюсом и Джон Бранкато подготовили другой вариант сценария, в котором история персонажа казалась более традиционной и на самом деле очень напоминала игру про Человека-паука для PS4. Как и в игре, профессор Отто Октавиус был учителем и наставником Питера Паркера-студента. Оба становятся жертвами аварии в лаборатории и обретают мета-способности. Только Отто мечтает управлять миром, используя ранее неизвестную “пятую стихию” природы. В результате Нью-Йорк находится под угрозой, да и весь мир тоже.

Актерский состав, на который они рассчитывали, был… Амбициозным. Том Круз в роли Паркера, Боб Хоскинс – Октавиуса, Кристофер Ли – второстепенного ученого, Лорен Бэколл или Кэтрин Хепберн – тети Мэй, а Стэн Ли мог сыграть редактора Daily Bugle Джей Джона Джеймсона.

Cannon Films были так воодушевлены проектом, что разместили 50-страничную рекламу в торговых газетах, чтобы продвигать свой новый полнометражный фильм Но режиссеры постоянно менялись, сценаристы – тоже. Проект не был реализован, производство остановили, хотя и успели потратить 1,5 миллиона долларов выделенного бюджета. Права перешли другой киностудии.

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