Нив стала гостьей Шоу Келли Кларксон и в беседе с ведущей поделилась, что могла бы погибнуть еще на съемках первого фильма – в 1996 году. По задумке сценаристов, героиня Кэмпбэлл, Сидни Прескотт, должна была убегать от медведя. Актриса рассказала, что на первой встрече со зверем ей даже удалось угостить его колой, пока ее инструктировали, как будут проходить съемки: