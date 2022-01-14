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3 часа назад

Актрису фильма «Крик» едва не растерзал медведь на съемках

В кинотеатрах стартовал показ заключительной части серии фильмов «Крик». Канадская актриса Нив Кэмпбэлл, сыгравшая главную роль в картине, рассказала о нападении медведя на съемочной площадке.

Нив стала гостьей Шоу Келли Кларксон и в беседе с ведущей поделилась, что могла бы погибнуть еще на съемках первого фильма – в 1996 году. По задумке сценаристов, героиня Кэмпбэлл, Сидни Прескотт, должна была убегать от медведя. Актриса рассказала, что на первой встрече со зверем ей даже удалось угостить его колой, пока ее инструктировали, как будут проходить съемки:

«Окуни руку в мед и просто беги. А когда доберешься вон до того дерева, выверни руку и покорми медведя», - взволнованно рассказывала актриса.

Но в «день Х» едва не случилась трагедия. Медведь схватил актрису за ногу и потащил через лес. Пока вся съемочная группа застыла в шоковом состоянии, дрессировщик стал бросать в животное камни, чем отвлек его внимание на себя. 17-летнюю Кэмпбелл спасли.

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Фильмы,Видео,Крик,Миссия невыполнима,Келли Кларксон,
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