Фильмы, которые помогут взглянуть на старость иначе

Старость может оказаться самым благоприятным временем жизни, когда не нужно никуда спешить и чего-то достигать. И на самом деле для некоторых в 60 лет жизнь только начинается. Сделали подборку фильмов, в которых поднимаются темы старости, молодости, а также столкновения новых и старых взглядов.

Фото: Кадр из фильма «Его последний забег» Кадр из фильма «Его последний забег»

Видео дня

Год: 2011 Страна: Дания, Исландия Режиссер: Рунар Рунарссон

Уборщик Ханнес уходит на пенсию и остается наедине с собой. У него нет друзей, отношения с семьей не складываются. Он решает пересмотреть свое отношение к другим и собственной жизни и начать все заново в 67 лет.

«Мистер Каплан»

Год: 2014 Страна: Испания, Уругвай, Германия Режиссер: Альваро Брехнер

Яков Каплан, еврей, бежавший в Уругвай во время Второй мировой войны, в 76 лет задумался о собственном предназначении. Он узнает, что прибрежный ресторанчик держит немец, и решает отдать его в руки израильского правосудия. В комичной ситуации сталкиваются старые и новые взгляды.

Год: 2013 Страна: Германия Режиссер: Килиан Ридхоф

Олимпийский чемпион по марафону Пауль Аверхофф начинает готовиться к Берлинскому марафону не просто ради участия, а ради победы. Все считают его сумасшедшим и не раз предупреждают об опасности. Только обитатели дома престарелых верят в него и поддерживают.

«Любовь»

Год: 2012 Страна: Франция, Австрия, Германия Режиссер: Михаэль Ханеке

Жорж и Анна прожили вместе всю жизнь. Но Анна заболевает, начинает терять память, потом наступает паралич. Жорж оставляет преподавание в консерватории и посвящает себя заботам о жене. В семье, где было благополучие, наступает непростое время.

Год: 2011 Страна: Израиль Режиссер: Йосси Мадмони

Яков Фидельман, семидесятилетний художник-реставратор, живет в мастерской и не хочет с ней расставаться. Герой отказывается от предложения своего сына закрыть бизнес и построить жилое здание на месте мастерской. Он верит, что сможет продолжить работу как прежде. Однако после того, как в задней части мастерской был найден старинный рояль фирмы Steinway, ситуация усложняется.

«Великая красота»

Год: 2011 Страна: Франция, Италия Режиссер: Паоло Соррентино

Аристократки, нувориши, политики, преступники, журналисты, актеры проводят праздную жизнь на фоне старинных дворцов, огромных вилл и террас. Апатичный 65-летний Джеп Гамбарделла, писатель и журналист, тихо наблюдает за этими потерянными людьми.

Год: 2014 Страна: США Режиссер: Стефен Белбер

Престарелый хореограф Тоби, который когда-то преподавал в Джульярдской школе, дает интервью студентам для их диссертации про танцевальную культуру Нью-Йорка шестидесятых годов. Возможность отрефлексировать свой путь позволяет ему взглянуть на свою жизнь и творчество по-новому.

«Век Адалин»

Год: 2015 Страна: США, Канада Режиссер: Ли Толанд Кригер