Умерла актриса Анастасия Вознесенская

Сегодня не стало вдовы актера Андрея Мягкова Анастасии Вознесенской. Будущая народная артистка России родилась в разгар Великой отечественной войны – в 1943 году. Анастасия выросла в Москве, а в начале 60-х поступила в Школу-студию МХАТ. Там она познакомилась с будущим мужем, однокурсником Андреем Мягковым.

Фото: Кадр из фильма "Вокзал для двоих" Кадр из фильма "Вокзал для двоих"

Карьера артистки началась в 1965-м, когда Вознесенская впервые вышла на сцену «Современника». Ее первое появление на большом экране случилось год спустя: актрисе доверили роль радистки Ани Радионовой в фильме «Майор Вихрь». Всего Анастасия Вознесенская снялась в 20 картинах.