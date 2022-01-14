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2 часа назад

Умерла актриса Анастасия Вознесенская

Сегодня не стало вдовы актера Андрея Мягкова Анастасии Вознесенской. Будущая народная артистка России родилась в разгар Великой отечественной войны – в 1943 году. Анастасия выросла в Москве, а в начале 60-х поступила в Школу-студию МХАТ. Там она познакомилась с будущим мужем, однокурсником Андреем Мягковым.

Умерла актриса Анастасия Вознесенская
Фото: Кадр из фильма "Вокзал для двоих"Кадр из фильма "Вокзал для двоих"

Карьера артистки началась в 1965-м, когда Вознесенская впервые вышла на сцену «Современника». Ее первое появление на большом экране случилось год спустя: актрисе доверили роль радистки Ани Радионовой в фильме «Майор Вихрь». Всего Анастасия Вознесенская снялась в 20 картинах.

Актриса умерла на 79-м году жизни, прожив всего год после смерти супруга.

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Фильмы,Анастасия Вознесенская,Андрей Мягков,
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