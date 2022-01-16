Маньяк Распутин и безвольный Николай: что не так с новым «Кингсманом»

13 января в прокат вышел новый фильм франшизы “Кингсман”, основанный на серии комиксов. В этот раз создатели фильма рассказали историю создания секретной службы. Как оказалось, агенты секретной службы начали работать во времена Первой мировой войны.

Фото: Кадр из фильма "King'sman: начало" Кадр из фильма "King'sman: начало"

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История секретной службы началась с герцога Орландо Оксфордского, который в одиночку воспитывал своего сына Конрада. Его мать умерла, когда мальчик был маленьким, и попросила отца защищать его от войны. Герцог Оксфордский вместе с Конрадом присутствовали при убийстве Франца Фердинанда, которое стало толчком к началу Первой мировой войны.

По версии создателей, за столкновением нескольких держав стояла целая группировка преступников во главе со злодеем. В этой группировке состояли в том числе реальные исторические личности, например Гаврило Принцип, от российской стороны были Распутин, а затем и Ленин.

Последнего российского царя Николая II в фильме показали безликим и безвольным. Согласно сюжету, всеми его решениями управлял Распутин, который был гораздо умнее и хитрее самого царя. Он смог его убедить развязать войну из-за своего ребенка, а потом руководил принятием решений на уровне международной политики. Однако личности Николая II уделяется не так мало времени, да и Вильгельм II показан яростным и импульсивным человеком, чего не скажешь о благородном Георге V.

Гораздо интереснее представлена личность Распутина. Когда герцог Оксфордский узнал, что тот имеет влияние на царя, то он решает его убить вместе со своим сыном. Конрад должен был стать приманкой, так как по словам герцога “Распутин любит утехи с молодыми мальчиками”. На балу, куда прибывает герцог, Распутин предстает буквально маньяком, который ведет непристойные разговоры и проводит время в кругу молодых женщин. Однако в сюжете появляется неожиданный поворот: Распутин выбирает не Конрада, а его отца-герцога. Стоит отметить, как идеально соблюдены некоторые исторические точности. Например то, что в фильме планировали отравить Распутина цианистым калием, но он его не погубил. Также известно, что настоящий Распутин принимал его как раз в этих целях. Долгая битва заканчивается, конечно же, гибелью друга императора.