Биографические фильмы про гениальных преступников

Преступная романтика завораживает, так как нет ничего более притягательного, чем запретное. Далеко не всегда люди преступают закон из-за бедности или неустройства в жизни, легендарные криминальные авторитеты отличаются креативным подходом к делу и острым умом. Именно поэтому их биографии часто становятся основой для фильмов. "Рамблер" расскажет о них подробнее.

Фото: кадр из фильма кадр из фильма

"Волк с Уолл-стрит" (2013)

В 1987 году Джордан Белфорт работает брокером в банке, но после обвала индекса банк закрывается. Вместе с соседом он решает открыть небольшую фирму «Стрэттон Оукмонт», куда нанимает сотрудниками друзей и знакомых. Благодаря своему упорству и умении продавать "мусорные акции" Джордан быстро богатеет. А в журнале «Форбс» его называют «волком с Уолл-стрит»!

Джордан научил сотрудников новой для того времени технике «холодного обзвона». Они обзванивали богатых людей без перерыва на обед и убеждали их купить акции. Комиссионные текли рекой. Уже в конце 1989 года компания привлекла внимание контролирующих органов

"Крестная мать кокаина (2017)"

кадр из фильма

Гризельда Бланко — колумбийская наркобаронесса, одна из первых наркодельцов, которые построили свой бизнес в 1970-е на крупной контрабанде. Она стала первой женщиной, которая заработала миллиарды кровавым и жестоким путем.

Гризельда трижды была замужем, но все ее мужья погибли. Несмотря на это, она смогла вырастить четверых сыновей. Также ее считали одной из самых жестоких и могущественных криминальных авторитетов. По некоторым данным, она совершила до 240 жестоких убийств.

"Джонни Д. (2009)"

кадр из фильма

Начало 1930-х годов, Соединенные Штаты страдают от глубокого экономического кризиса. Ужас и некоторое восхищение у простых граждан вызывает банда грабителей банков, во главе которой харизматичный Джон Д. Полиция города отчаянно пытается настичь банду, но ничего не выходит.