Биографические фильмы про гениальных преступников

Преступная романтика завораживает, так как нет ничего более притягательного, чем запретное. Далеко не всегда люди преступают закон из-за бедности или неустройства в жизни, легендарные криминальные авторитеты отличаются креативным подходом к делу и острым умом. Именно поэтому их биографии часто становятся основой для фильмов. "Рамблер" расскажет о них подробнее.
В 1987 году Джордан Белфорт работает брокером в банке, но после обвала индекса банк закрывается. Вместе с соседом он решает открыть небольшую фирму «Стрэттон Оукмонт», куда нанимает сотрудниками друзей и знакомых. Благодаря своему упорству и умении продавать "мусорные акции" Джордан быстро богатеет. А в журнале «Форбс» его называют «волком с Уолл-стрит»!
Джордан научил сотрудников новой для того времени технике «холодного обзвона». Они обзванивали богатых людей без перерыва на обед и убеждали их купить акции. Комиссионные текли рекой. Уже в конце 1989 года компания привлекла внимание контролирующих органов
Гризельда Бланко — колумбийская наркобаронесса, одна из первых наркодельцов, которые построили свой бизнес в 1970-е на крупной контрабанде. Она стала первой женщиной, которая заработала миллиарды кровавым и жестоким путем.
Гризельда трижды была замужем, но все ее мужья погибли. Несмотря на это, она смогла вырастить четверых сыновей. Также ее считали одной из самых жестоких и могущественных криминальных авторитетов. По некоторым данным, она совершила до 240 жестоких убийств.
Начало 1930-х годов, Соединенные Штаты страдают от глубокого экономического кризиса. Ужас и некоторое восхищение у простых граждан вызывает банда грабителей банков, во главе которой харизматичный Джон Д. Полиция города отчаянно пытается настичь банду, но ничего не выходит.
Первые наброски сценария фильма про Джона Диллинджера режиссер сделал ещё в 1970-е годы. Но закончить сценарий получилось только после открытия архивов ФБР в начале 2000-х.