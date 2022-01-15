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1 час назад

Незабываемые фильмы о межгалактических войнах

Спасти весь род человечества — задача не из легких. Реально ли с ней справиться? Узнаете, если посмотрите фильмы из новой подборки «Рамблера» о межгалактических войнах.

Незабываемые фильмы о межгалактических войнах
Фото: Кадр из фильма «Валериан и город тысячи планет»Кадр из фильма «Валериан и город тысячи планет»

«Валериан и город тысячи планет» (2017)

Действия фильма происходят в 2700 году. Валериан — космический спецагент, который вместе со своей напарницей Лорелин выполняет самые разнообразные секретные миссии. Они — лучшие представители своей профессии, поэтому им поручают самые важные задания, от исхода которых зависит очень многое. Во время очередной миссии агенты отправляются в межгалактический мегаполис Альфа, который поделен на множество секторов. Здесь проживают представители всех уголков Вселенной, которые делятся своими знаниями и эксклюзивными технологиями, чтобы творить во благо. Однако серди многомиллионного населения есть и те, кто преследует совсем другие цели.

«Звездный десант» (1997)

Кадр из фильма «Звездный десант»

В новом тысячелетии над человечеством нависла смертельная опасность. Несметные полчища гигантских разумных жуков с далекой системы планет Клендату угрожают всему живому во вселенной. Солдат элитного подразделения Джонни Рико и пилот Кармен в составе звездного десанта Землян на космическом военном корабле Тикондерога отправляются в зловещие глубины космоса, чтобы в последней решающей схватке решить судьбу Земли. В их руках — современнейшее оружие и будущее людской расы.

«Восхождение Юпитер» (2015)

Кадр из фильма «Восхождение Юпитер»

Юпитер Джонс — самая обычная молодая девушка, работающая уборщицей. Она родилась под ночным небом и всю свою жизнь видит во сне звезды, указывающие на то, что ее ожидают великие свершения. Однако каждый раз она просыпается в жестокой реальности, в которой ее жизнь никак не назовешь счастливой. В один прекрасный момент она знакомится с Кейном — воздушным охотником, прибывшим на Землю только с одной целью: отыскать Юпитер и сообщить девушке о ее истинном предназначении. Так ей становится известно о том, что, благодаря своим генетическим особенностям, она является основной претенденткой на невероятное наследие, способное изменить равновесие во Вселенной.

«Пятый элемент» (1997)

Кадр из фильма «Пятый элемент»

На огромной скорости к планете Земля приближается пылающий шар — сосредоточение злых сил. В это время Нью-Йоркский таксист по имени Корвин Даллас спасает странную, но очень красивую девушку, прыгнувшую в его маршрутное такси. Даллас помогает очаровательной Лилу, оторваться от преследователей. Он отвозит незнакомку к священнику Вито Корнелиусу. Даллас еще не подозревает, что ему на голову свалилась большая ответственность — спасти весь род человечества.

«Капитан Марвел» (2019)

Кадр из фильма «Капитан Марвел»

Прямо из космоса на нашу планету сваливается молодая женщина в необычном костюме. Во Вселенной идет война и неизвестно, к чему может привести ее появление. К тому же многие из спецслужб могут посчитать ее за разведчика, но только не Ник Фьюри. Директор «ЩИТ» пытается понять, с кем имеет дело, но точно уверен, что человечество нуждается в незнакомке. Постепенно в голове девушки начинают всплывать некоторые воспоминания, связанные с нашей планетой, вот только она не может их связать. К тому же она не совсем уверена в том, что они правдивы.

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