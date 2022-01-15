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2 часа назад

Непредсказуемые триллеры о психических расстройствах

Порой для первого проявления психического расстройства, нужно пережить настоящий ад. Смотрите новую подборку от "Рамблера", от которой будет мороз по коже.

Непредсказуемые триллеры о психических расстройствах
Фото: Кадр из фильма "Сплит"Кадр из фильма "Сплит"

"Сплит" (2016)

Кадр из фильма "Сплит"

Троица девчонок подросткового возраста подвергается нападению на парковочной стоянке. Их похищает неизвестный злоумышленник и укрывает в подвальном помещении собственного дома. Бедняжки начинают догадываться, что подвал оборудован специально к их пребыванию для загадочных целей похитителя. Вскоре обнаруживается, что незнакомец страдает множественным расстройством психики. Зловещая ситуация осложняется тем обстоятельством, что владелец страшного подземелья содержит аж двадцать три личности.

"Остров проклятых" (2010)

Кадр из фильма "Остров проклятых"

Два штатовских судебных исполнителя приплывают на один из островов, который находится в штате Массачусетс. На этом острове находится тюрьма строгого режима для умалишенных. Главным героям нужно разобраться в деле по исчезновению одной из пациенток. Сам остров, не говоря уже о тюрьме, навевает ужас. Расследование заходит практически в тупик, но уже когда казалось правды им не найти, дело поворачивается так что не один здравомыслящий ум не мог бы себе и вообразить.

"Она" (2016)

Кадр из фильма "Она"

Мишель Леблан живет одна в шикарном доме в престижном районе Парижа. Не так давно она развелась с мужем, а сын покинул родительский дом, когда поступил в университет. Мишель тайно встречается с мужем подруги. Однако ее жизнь сильно меняется после того, как она становится жертвой неизвестного, который однажды ворвался в ее дом и надругался над ней. Теперь Мишель начинает видеть в каждом мужчине потенциального насильника. Пережив депрессию, она намерена найти преступника, дабы поквитаться с ним.

Фильмы,Остров проклятых,Сплит,Она,
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