Непредсказуемые триллеры о психических расстройствах

Порой для первого проявления психического расстройства, нужно пережить настоящий ад. Смотрите новую подборку от "Рамблера", от которой будет мороз по коже.

Фото: Кадр из фильма "Сплит" Кадр из фильма "Сплит"

"Сплит" (2016)

Троица девчонок подросткового возраста подвергается нападению на парковочной стоянке. Их похищает неизвестный злоумышленник и укрывает в подвальном помещении собственного дома. Бедняжки начинают догадываться, что подвал оборудован специально к их пребыванию для загадочных целей похитителя. Вскоре обнаруживается, что незнакомец страдает множественным расстройством психики. Зловещая ситуация осложняется тем обстоятельством, что владелец страшного подземелья содержит аж двадцать три личности.

"Остров проклятых" (2010)

Два штатовских судебных исполнителя приплывают на один из островов, который находится в штате Массачусетс. На этом острове находится тюрьма строгого режима для умалишенных. Главным героям нужно разобраться в деле по исчезновению одной из пациенток. Сам остров, не говоря уже о тюрьме, навевает ужас. Расследование заходит практически в тупик, но уже когда казалось правды им не найти, дело поворачивается так что не один здравомыслящий ум не мог бы себе и вообразить.

"Она" (2016)