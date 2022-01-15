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1 час назад

В голливудском ремейке "Иронии судьбы" героиню Ахеджаковой сыграет темнокожая актриса Мктвала

В голливудской версии известного советского фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!" сыграет темнокожая актриса Фикиле Мктвала, сообщает kp.ru со ссылкой на режиссера фильма Марюса Вайсберга. В голливудской версии "Иронии..." актриса сыграет роль одной из подруг главной героини Нади, которую в оригинальном фильме режиссера Эльдара Рязанова исполняет Лия Ахеджакова. Вайсберг сообщил, что "Ахеджакову по-американски" сыграет театральная актриса Мктвала, которую он встретил в театре на Бродвее. Девушка родилась в Южной Африке, сейчас живет в Нью-Йорке. Сама Лия Ахеджакова назвала новость ужасной, однако добавила: "Ну и что, ради бога, мы тоже снимаем их версии". Главные роли в голливудском ремейке советской новогодней комедии исполнят актеры Эмма Робертс и Томас Манн. Известно, что в образе Ипполита предстанет звезда нового фильма "Мортал Комбат" Льюис Танн. Ранее были опубликованы фото со съемок голливудской "Иронии судьбы".

В голливудском ремейке "Иронии судьбы" героиню Ахеджаковой сыграет темнокожая актриса Мктвала
Фото: Газета.RuГазета.Ru
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