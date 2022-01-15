3 фильма, предупредившие людей об опасности

Пандемия, метеориты и глобальное отупение: три картины, которые с помощью сатиры и хоррора говорят с планетой о будущем.

Фото: Кадр из фильма «Не смотрите наверх» Кадр из фильма «Не смотрите наверх»

«Не смотрите наверх» (2021)

Жанр: драма, фантастика, комедия

Научно-фантастическая картина показывает все трудности, которые преодолевает наука на пути к умам человечества. Ученые Кейт и Рэндалл подсчитывают, что через полгода с Землей столкнется комета. Столкновение гарантированно уничтожит все живое.

Астрономы начинают предупреждать людей об опасности, но их не воспринимают всерьез. Политики публично отрицают очевидные факты, СМИ подсмеиваются над «паникерами». Удастся ли науке спасти Землю от катастрофы?

«Идиократия» (2005)

Жанр: фантастика, комедия, приключения

В главных ролях: Люк Уилсон, Майя Рудольф, Дэкс Шепард

Капрал Джо Бауэрс — самый обычный человек: ни умный, ни глупый, ни выдающийся. Пентагон выбирает его для участия в сверхсекретной программе. Джо проводит в криокамере 500 лет и просыпается в цивилизации будущего, где, к своему удивлению, оказывается самым умным человеком.

Общий интеллектуальный уровень Земли сильно упал, а люди ходят в кино на часовые фильмы о метеоризме. Сатира показывает неутешительное будущее, где зерновые поля поливают энергетиком, а умение считать приравнивается к гениальности.

«Заражение» (2011)

Жанр: триллер, драма

Фильм-катастрофа получил новый виток популярности в 2020 году после начала эпидемии, а затем и пандемии COVID-19. В нем ВОЗ и Центр по контролю и профилактике заболеваний США пытается противостоять распространению вируса, от которого нет лекарства.