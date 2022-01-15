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53 минуты назад

Запутанные фильмы про убийства с неожиданной развязкой

Не всегда преступник тот, кто кажется на первый взгляд. В доказательство этого «Рамблер» сделал подборку запутанных фильмов про убийства с неожиданной развязкой.

Запутанные фильмы про убийства с неожиданной развязкой
Фото: Кадр из фильма «Лофт»Кадр из фильма «Лофт»

«Тело» (2012)

Кадр из фильма «Тело»

Все начинается с несчастного случая на дороге, произошедшего с ночным сторожем полицейского участка. Что-то так сильно напугало его во время исполнения служебных обязанностей, что он сломя голову выбежал на дорогу и столкнулся с автомобилем. Этой ночью в том же здании исчез труп владелицы бизнес-империи Майки. Детектив вызывает ее мужа на допрос, в ходе беседы начинает понимать, что все в деле не так просто, а смерть женщины не случайна.

«Невидимый гость» (2016)

Кадр из фильма «Невидимый гость»

Известный бизнесмен Эдриан Дориа, проснувшись, он обнаруживает тело любовницы. Никто не верит, что он не убивал девушку. Эдриан надеется на помощь адвоката Вирджинии Гудман, но накануне суда появляется еще несколько улик, которые указывают на то, что Дориа виновен. Кто-то явно ненавидит его и желает, чтобы тот оказался за решеткой.

«Не говори никому» (2006)

Кадр из фильма «Не говори никому»

Восемь лет назад Марго Бек погибла от рук серийного убийцы. Ее муж Александр до сих пор не может прийти в себя. Его спасает только работа и дружба с Элен Перкинс. Вскоре рядом с местом гибели Беки находят еще два тела. Полиция возобновляет расследование, а Александр получает странное письмо с ссылкой на веб-камеру и указанием времени начала ее работы.

«Лофт» (2013)

Кадр из фильма «Лофт»

Винсент, Люк, Филипп, Марти и Крис — лучшие друзья. Каждый из них изменяет своей жене. Однажды, чтобы не попадаться на вранье, они решили снять шикарный лофт в одном из престижных районов города. Это укрытие позволяет друзьям проводить время с любовницами, не опасаясь последствий, поскольку теперь они избавлены от постоянных счетов из отелей и подозрительных личных кредитных карт. И все идет просто прекрасно, пока Люк не находит в лофте тело девушки.

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