Запутанные фильмы про убийства с неожиданной развязкой

Не всегда преступник тот, кто кажется на первый взгляд. В доказательство этого «Рамблер» сделал подборку запутанных фильмов про убийства с неожиданной развязкой.
Все начинается с несчастного случая на дороге, произошедшего с ночным сторожем полицейского участка. Что-то так сильно напугало его во время исполнения служебных обязанностей, что он сломя голову выбежал на дорогу и столкнулся с автомобилем. Этой ночью в том же здании исчез труп владелицы бизнес-империи Майки. Детектив вызывает ее мужа на допрос, в ходе беседы начинает понимать, что все в деле не так просто, а смерть женщины не случайна.
Известный бизнесмен Эдриан Дориа, проснувшись, он обнаруживает тело любовницы. Никто не верит, что он не убивал девушку. Эдриан надеется на помощь адвоката Вирджинии Гудман, но накануне суда появляется еще несколько улик, которые указывают на то, что Дориа виновен. Кто-то явно ненавидит его и желает, чтобы тот оказался за решеткой.
Восемь лет назад Марго Бек погибла от рук серийного убийцы. Ее муж Александр до сих пор не может прийти в себя. Его спасает только работа и дружба с Элен Перкинс. Вскоре рядом с местом гибели Беки находят еще два тела. Полиция возобновляет расследование, а Александр получает странное письмо с ссылкой на веб-камеру и указанием времени начала ее работы.
Винсент, Люк, Филипп, Марти и Крис — лучшие друзья. Каждый из них изменяет своей жене. Однажды, чтобы не попадаться на вранье, они решили снять шикарный лофт в одном из престижных районов города. Это укрытие позволяет друзьям проводить время с любовницами, не опасаясь последствий, поскольку теперь они избавлены от постоянных счетов из отелей и подозрительных личных кредитных карт. И все идет просто прекрасно, пока Люк не находит в лофте тело девушки.