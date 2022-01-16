Мультфильмы, запрещенные к показу в разных странах

Сегодня создать мультфильм, который пройдет цензуру, крайне сложно. Более того, с каждым годом в мире все больше старых работ запрещают к показу. "Рамблер" расскажет о знаменитых мультфильмах, которые больше нельзя увидеть в разных странах.

Фото: Кадр из мультфильма "Вперед" Кадр из мультфильма "Вперед"

"Ну, погоди!"

В 2012 году появились первые слухи о запрете в России "Ну, погоди!". Всему виной послужило то, что Минкультуры разглядело в мультфильме сцены курения и насилия. Позднее слухи были официально опровергнуты Роскомнадзором. Зато мультфильм попал в список категории 18+. Поэтому теперь "Ну, погоди!" в привычном виде можно увидеть лишь ночью.

"Вперед"

Кадр из мультфильма "Вперед"

Мультфильм студии Pixar "Вперед" вскоре после выхода был запрещен к показу в нескольких арабских странах: Кувейте, Омане, Катаре и Саудовской Аравии. Это случилось из-за того, что в мультипликационной ленте есть упоминания о романтических отношениях двух женщин. Более того, героини вместе воспитывают ребенка.

"Свинка Пеппа"