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3 часа назад

Знаменитые мультфильмы, запрещенные к показу в разных странах

Сегодня создать мультфильм, который пройдет цензуру, крайне сложно. Более того, с каждым годом в мире все больше старых работ запрещают к показу. "Рамблер" расскажет о знаменитых мультфильмах, которые больше нельзя увидеть в разных странах.

Мультфильмы, запрещенные к показу в разных странах
Фото: Кадр из мультфильма "Вперед"Кадр из мультфильма "Вперед"

"Ну, погоди!"

Кадр из мультфильма "Ну, погоди!"

В 2012 году появились первые слухи о запрете в России "Ну, погоди!". Всему виной послужило то, что Минкультуры разглядело в мультфильме сцены курения и насилия. Позднее слухи были официально опровергнуты Роскомнадзором. Зато мультфильм попал в список категории 18+. Поэтому теперь "Ну, погоди!" в привычном виде можно увидеть лишь ночью.

"Вперед"

Кадр из мультфильма "Вперед"

Мультфильм студии Pixar "Вперед" вскоре после выхода был запрещен к показу в нескольких арабских странах: Кувейте, Омане, Катаре и Саудовской Аравии. Это случилось из-за того, что в мультипликационной ленте есть упоминания о романтических отношениях двух женщин. Более того, героини вместе воспитывают ребенка.

"Свинка Пеппа"

Кадр из мультфильма "Свинка Пеппа"

В Китае под запретом "Свинка Пеппа", так как мультфильм попал под определение "женская эстетика". Используя это понятие, в стране критикуют некоторых мужчин-знаменитостей, которые пользуются макияжем. Регуляторные органы порекомендовали в качестве альтернативы продвигать в массы образ "мужества, на которые и должна ориентироваться китайская молодежь".

Фильмы,Свинка Пеппа,Ну, погоди!,Роскомнадзор,Минкультуры,
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