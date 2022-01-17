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14 часов назад

Боевик "King's Man: Начало" возглавил российский кинопрокат

Фильм "King's Man: Начало" стал лидером проката в России, собрав 165,9 млн рублей за выходные. Об этом свидетельствуют данные портала kinobusiness.com. Фильм третьей части франшизы о секретной службе "King's man: Начало" снял режиссер Мэттью Вон. Действие на этот раз будет перенесено на поля Первой мировой войны, где под свист пуль и разрывы снарядов была создана британская шпионская организация. Главные роли в этот раз сыграли Харрис Дикинсон и Райф Файнс. Отечественных зрителей вряд ли оставит равнодушным появление в фильме Григория Распутина и императора Николая II. На втором месте по сборам расположился фильм "Крик". Пятая часть культовой хоррор-франшизы про убийцу в маске (и первая, снятая без режиссера Уэса Крэйвена). По сюжету, спустя четверть века после первой трагедии в городке Вудсборо происходят новые нападения. В главных ролях снялись Мелисса Баррера и Дженна Ортега, а также звезды оригинальных картин — Нив Кэмпбелл, Кортни Кокс и Дэвид Аркетт. Подробнее о фильме - в материале "Газеты.Ru". Третье место заняла российская комедия режиссера Дмитрия Дьяченко "Последний богатырь: Посланник тьмы". В третьей части франшизы "Последний богатырь" Дмитрия Дьяченко главный герой Иван (Виктор Хориняк) готовится к свадьбе со своей возлюбленной Василисой (Мила Сивацкая). Однако, как и прежде, злые силы не дремлют, и в самый разгар приготовлений они похищают невесту богатыря.

Боевик "King's Man: Начало" возглавил российский кинопрокат
Фото: Газета.RuГазета.Ru
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