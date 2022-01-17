Советские фильмы, на десятилетия запрещенные цензурой

Проверку цензурой в СССР проходили не все фильмы. И даже, казалось бы, совершенно невинные фильмы незамедлительно отправлялись на полку, если цензорам вдруг что-то показалось подозрительным. Некоторые картины были спрятаны от зрителей на долгие годы и лишь спустя десятилетия смогли появиться на экранах. История трех таких фильмов — в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма "Тридцать три" Кадр из фильма "Тридцать три"

"История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж"

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Фильм пролежал на полке 20 лет

Реалистичная и вполне серьезная история с простым сюжетом о любви колхозницы Аси к Степану, снятая Андреем Кончаловским, сразу после премьеры в 1967 году отправилась на полку. Не помогло даже то, что на экраны фильм вышел в сильно урезанном виде. Картина была запрещена к показу, поскольку в ней режиссер слишком правдоподобно и неприкрыто показал нищету колхозов, невозможности людей что-то изменить в своей жизни. Это шло вразрез с пропагандой счастливой жизни советских людей. Кончаловского обвинили в том, что он исказил деревенскую действительность, фильм назвали "художественной пустышкой" и категорически запретили к показу. Лишь в 1987 году, через 20 лет после премьеры, "Историю Аси Клячиной…" удалось, наконец, рассказать зрителям, причем без купюр.

"Тридцать три"

Фильм пролежал на полке 25 лет

Простая комедия Леонида Гайдая, в которой, кажется, крамолу найти вообще не представлялось возможным, после премьеры в 1965 году выходила на экраны лишь в течение двух недель. Картину посмотрел Михаил Суслов и решил, что кадры фильма, в которых показан проезжающий кортеж, является пародией на встречу космонавтов. Он потребовал вырезать из фильма этот эпизод, но Гайдай категорически отказался это делать. Отказ режиссера вносить в картину правки привел к тому, что ее запретили на 25 долгих лет.

"Комиссар"

Фильм пролежал на полке 20 лет

"Комиссар" стал первым и последним фильмом Александра Аскольдова. Картина, снятая по мотивам рассказа "В городе Бердичеве" Василия Гроссмана, стоила режиссеру карьеры. До сих пор точно не известно, что именно вызвало такой гнев цензоров, которые не только запретили показывать фильм, но даже уничтожить пленку! Киноведы предполагают, что виной тому могли быть слишком правдоподобно показанные ужасы войны или “еврейский вопрос”, который старались в СССР обходить стороной.

Так или иначе, Александру Аскольдову вернули трудовую книжку с пометкой "профессионально непригоден", запретили снимать фильмы и исключили из партии. Сам же фильм спас от совершенного уничтожения Сергей Герасимов, который сумел спрятать одну копию в дальнем углу своего сейфа. Нагатив пролежал в "тайнике" 20 лет, обнаружили его лишь в 1985 году после смерти Герасимова.

Премьера "Комиссара" состоялась в 1987 году на Московском международном фестивале.

"Долгие проводы"

Фильм пролежал на полке 16 лет