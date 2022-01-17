Фильмы с Джимом Керри, которые сделают вашу неделю

Одному из самых высокооплачиваемых комиков США Джиму Керри 17 января исполнилось 60 лет. В честь дня рождения звезды «Рамблер» собрал фильмы с участием актера, которые точно поднимут настроение даже в самый безрадостный понедельник.

Фото: Кадр из фильма "Маска" Кадр из фильма "Маска"

«Тупой и еще тупее» (1994)

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Два очаровательно непосредственных фрика пытаются нагнать красивую девушку, чтобы вручить ей оставленный ею в аэропорту чемоданчик. Правда, они не знают, что Мэри оставила его специально в качестве выкупа ее мужа… Кстати, картина считается визитной карточкой раннего Джима Керри.

«Маска» (1994)

Культовая комедия с Джимом Керри, по сюжету которой волшебная маска помогает банковскому клерку Стенли Ипкису выпустить демона и поверить в себя. Он становится настоящим супергероем, готовым бороться с преступностью.

«Лжец, лжец» (1997)

Комедия с гениальными гримасами Джима Керри о лживом адвокате Флетчере Риде, который против воли говорит правду и только правду. Самое страшное испытание его ждет в зале суда, когда будет слушаться дело о разводе его клиента. Без вранья он не сможет выиграть…

«Шоу Трумана» (1998)

Пророческая антиутопия с Джимом Керри в роли благополучного страхового агента, который однажды просыпается и понимает, что все вокруг – декорации, а люди – актеры. Будет ли он жить в безопасном мире, где у него практически нет свободы выбора или все-таки выйдет из «игры» и станет сам хозяином своей судьбы?

«Брюс Всемогущий» (2003)

История пессимиста Брюса Нолана, который бросает вызов Богу и неожиданно получает от него предложение поменяться с ним местами на неделю и посмотреть, сможет ли Брюс сделать мир хоть чуточку лучше. В главных ролях: Джим Керри, Морган Фриман, Дженнифер Энистон и другие.

Кадр из фильма "Брюс Всемогущий"

«Вечное сияние чистого разума» (2004)

Джим Керри и Кейт Уинслет в культовой мелодраме о застенчивом и меланхоличном парне, унылую жизнь которого навсегда меняет девушка с синими волосами и взрывным характером, с которой он знакомится в вагоне электрички. Правда, кажется, они уже виделись. И даже были парой.

«Всегда говори «Да»» (2008)

Комедия с Джимом Керри, Зои Дешанель и Брэдли Купером о депрессивном парне, который всегда и всем говорил «нет». Но в один прекрасный день он заключает соглашение, по которому всегда должен отвечать «да» на любое предложение…

Кадр из фильма "Всегда говори «Да»"

«Пингвины мистера Поппера» (2011)