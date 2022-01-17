Что смотреть в кино с 20 января

Какие фильмы стоит увидеть на большом экране на этой неделе, читайте в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма "Аллея кошмаров" Кадр из фильма "Аллея кошмаров"

"Ходячий замок"

Возвращение знаменитого анимационного фильма Хаяо Миядзаки на большие экраны через 17 лет после премьеры. На молодую Софи злая колдунья накладывает заклинание, заточив девушку в тело дряхлой старухи. Софи ищет того, кто поможет ей вернуть молодость и попадает в замок волшебника Хаула. там она встречает огненного демона, связанного с чародеем контрактом, условия которого разглашать нельзя. Софи и демон надеются помочь друг другу избавиться от чар.

"Тайна"

В канун Нового года чудесным образом переплетаются жизни двух незнакомых ранее девочек. Соня - дочь владельца конфетной компании и известной детской писательницы, Катя с братом Колей растет в детском доме. Казалось бы, нет ничего, что могло бы их связывать. Но обе они очень любят сказки о Сладком королевстве, которые придумала мама Сони. Правда, в волшебной истории не хватает финала. Девочки случайно встречаются на представлении в цирке и меняются местами, чтобы закончить сказку и вернуть семье Сони радость и счастье.

"Аллея кошмаров"

Стэн Карлайл — амбициозный мошенник, зарабатывающий на жизнь, обманывая людей. Стэн якобы умеет читать мысли. Однажды он знакомится с женщиной-психиатром Лилит Риттер, которая ничуть не уступает Карлайлу в умении манипулировать людьми. А быть может, даже превосходит его в этом навыке.

"Тихая ночь"