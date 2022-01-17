Что смотреть в кино с 20 января

Какие фильмы стоит увидеть на большом экране на этой неделе, читайте в материале "Рамблера".
Возвращение знаменитого анимационного фильма Хаяо Миядзаки на большие экраны через 17 лет после премьеры. На молодую Софи злая колдунья накладывает заклинание, заточив девушку в тело дряхлой старухи. Софи ищет того, кто поможет ей вернуть молодость и попадает в замок волшебника Хаула. там она встречает огненного демона, связанного с чародеем контрактом, условия которого разглашать нельзя. Софи и демон надеются помочь друг другу избавиться от чар.
В канун Нового года чудесным образом переплетаются жизни двух незнакомых ранее девочек. Соня - дочь владельца конфетной компании и известной детской писательницы, Катя с братом Колей растет в детском доме. Казалось бы, нет ничего, что могло бы их связывать. Но обе они очень любят сказки о Сладком королевстве, которые придумала мама Сони. Правда, в волшебной истории не хватает финала. Девочки случайно встречаются на представлении в цирке и меняются местами, чтобы закончить сказку и вернуть семье Сони радость и счастье.
Стэн Карлайл — амбициозный мошенник, зарабатывающий на жизнь, обманывая людей. Стэн якобы умеет читать мысли. Однажды он знакомится с женщиной-психиатром Лилит Риттер, которая ничуть не уступает Карлайлу в умении манипулировать людьми. А быть может, даже превосходит его в этом навыке.
Супруги Саймон и Нелл вместе со своим сыном устраивают в своем загородном доме идеальный рождественский ужин, пригласив родственников и семьи друзей. Вечер протекает прекрасно, но ближе к окончанию перестает быть томным: из-за случившейся экологической катастрофы миру наступит конец. Черная комедия стала дебютом для режиссера Камиллы Гриффин.