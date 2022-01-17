Жестокий розыгрыш сценаристов детектива “Улика”

Детективный фильм «Улика» (1985) – первая в своем роде экранизация настольной игры. До сих пор Cluedo можно найти в книжных магазинах и на маркетплейсах. Однако на этом интересные факты, связанные с картиной не заканчиваются. “Рамблер” расскажет, почему фильм Джонатана Линна когда-то вызывал у зрителей споры и заставлял ходить на него в кино не меньше трех раз.

Фото: Кадр из фильма "Улика" Кадр из фильма "Улика"

Сюжет “Улики” прост: шестеро незнакомцев получают приглашение на ужин в загородном доме, куда нужно прибыть инкогнито. То ли в поисках приключений, то ли будучи глубоко заинтригованными, они являются в назначенный день. Оказывается, что у всех приглашенных есть общий знакомый – мистер Бодди, который шантажирует каждого из них. Он получает деньги в обмен на сокрытие их секретов. Но в эту ночь Бодди унесет их с собой в могилу. И пока шокированные гости не разгадают, кто убил мерзавца, череда загадочных смертей не прервется.

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Сходств у фильма и игры действительно очень много. Имена героев повторяют игровых персонажей и созвучны названиям цветов: миссис Уайт (белый), профессор Плам (сливовый), мистер Грин (зеленый) и так далее. Более того, цвет автомобиля каждого гостя совпадает с цветом его имени. В определенный момент герои, имея на руках орудие убийства, а в голове – мотив, пытаются определить, кто убил их общего знакомого. Совсем как в игре. Даже строение дома аналогично тому, каким мы его видим на картонном поле.

Играя в Cluedo, каждый участник может лишь однажды обвинить того или иного “гостя” в убийстве хозяина особняка. Следовательно, в процессе игры обвинения звучат не меньше четырех раз. Сценаристы фильма приняли этот факт во внимание и сняли “Улику” с тремя разными концовками.

В кинопрокате копии с альтернативными финалами демонстрировались в случайном порядке. Чтобы не провоцировать у зрителей ярость после просмотра одной и той же ленты несколько раз, разные концовки обозначались на афише буквенным кодом (A, B или C).

“Я помню, как мы с друзьями спорили об этом. Двое из нас видели один конец, а третий видел другой. Мы все были рассержены и растеряны какое-то время”, – делится пользователь Reddit с ником @booleanerror.

“Это была блестящая уловка. Я и все, кого я знал, а также большое количество взрослых, смотрели фильм как минимум дважды”, – комментирует @evilsir.

Когда фильм вышел на кассете VHS, зрители смогли увидеть все три концовки, не выходя из дома. По телевидению также демонстрировалась расширенная версия.

“Я помню, как в детстве брал его напрокат вместе со своим лучшим другом, и мы смеялись так, что чуть не задохнулись, потому что не могли дышать от смеха. Мы переписали его с прокатной кассеты и смотрели снова и снова, пока практически не стерли кассету”, – пишет комментатор @CmdrSelfEvident.