«У нас не дают»: что не так с российским кинематографом

«Может, его увидит не широкая публика, но сейчас зритель его смотрит. Это совершенно удивительно. Это достижение и операторов, и режиссеров, и актеров и развивающейся прокатной индустрии. У нас международной дистрибуцией занимаются компании, выпускающие оскароносные фильмы. Например, фильм «Казнь», который в марте выйдет в прокат, продвигает на международный рынок компания, которая протягивала южнокорейских «Паразитов» и заработала на этом большую кассу. Это значит, что они заинтересовались российскими релизами и что к отечественному кино будет привлечено нешуточное внимание».