«У нас не дают»: что не так с российским кинематографом

Чем сейчас может похвастаться российский кинематограф и за что его чаще всего критикуют, рассказывает кинокритик Иван Афанасьев в материале «Рамблера».
Эксперт признается, что сейчас российское кино пользуется успехом на международном уровне и его признают за рубежом.
«В прошлом году семь отечественных работ были представлены на трех крупнейших кинофестивалях. Это Каннский кинофестиваль, где были показаны фильмы «Разжимая кулаки», «Купе номер 6» и еще несколько кинолент. Это Венецианский фестиваль, где в основном конкурсе был представлен фильм «Капитан Волконогов бежал». И фестиваль в Сан-Себастьяне, в котором принял участие проект Лены Ланских «Ничья». Еще две картины «Медея» и «Герда» участвовали в крупнейшем фестивале А-класса в Локарно».
Афанасьев отмечает, что стоит гордиться тем, что в России зарождается конкурентоспособная актерская среда.
«Сначала у нас везде Хабенский и Безруков играли, потом Данила Козловский, а за ним и Александр Петров. Сейчас же у нас есть Юра Борисов, Иван Янковский, Денис Лосенко, Стася Милославская. Последняя, кстати, сейчас снялась в сериале для Netflix».
Эксперт также отдельно подчеркивает, что еще одним поводом для гордости можно считать нашу сильную операторскую школу.
«Владислав Опельянц за работу над «Петровыми в гриппе» Кирилла Серебренникова удостоился технического приза Каннского фестиваля, тем самым получив признание его абсолютного мастерства среди всех участников мероприятия. Это далеко не все: Ксения Середа работает над сериалом The last of us с Кантемиром Балаговым в Америке. Наш оператор Роман Васьянов недавно снял клип для певицы Адель. В наших непростых для развития кинематографа условиях у нас появляются такие совершенно выдающиеся примеры людей, которые умудряются пробиться в высшую лигу».
Афанасьев также утверждает, что у нас есть вполне оформленное авторское российское кино, которое пользуется спросом.
«Может, его увидит не широкая публика, но сейчас зритель его смотрит. Это совершенно удивительно. Это достижение и операторов, и режиссеров, и актеров и развивающейся прокатной индустрии. У нас международной дистрибуцией занимаются компании, выпускающие оскароносные фильмы. Например, фильм «Казнь», который в марте выйдет в прокат, продвигает на международный рынок компания, которая протягивала южнокорейских «Паразитов» и заработала на этом большую кассу. Это значит, что они заинтересовались российскими релизами и что к отечественному кино будет привлечено нешуточное внимание».
Кинокритик подытоживает:
«В России авторское кино существует вопреки тому, что у нас много цензуры, у нас не дают, в основном, высказываться свободно и министерство культуры может выдать прокатное удостоверение, а может и нет. Плюс у нас еще делается ставка на патриотические блокбастеры».