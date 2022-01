«У нас не дают»: что не так с российским кинематографом

«Владислав Опельянц за работу над «Петровыми в гриппе» Кирилла Серебренникова удостоился технического приза Каннского фестиваля, тем самым получив признание его абсолютного мастерства среди всех участников мероприятия. Это далеко не все: Ксения Середа работает над сериалом The last of us с Кантемиром Балаговым в Америке. Наш оператор Роман Васьянов недавно снял клип для певицы Адель. В наших непростых для развития кинематографа условиях у нас появляются такие совершенно выдающиеся примеры людей, которые умудряются пробиться в высшую лигу».