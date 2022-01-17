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1 час назад

«У нас не дают»: что не так с российским кинематографом

Чем сейчас может похвастаться российский кинематограф и за что его чаще всего критикуют, рассказывает кинокритик Иван Афанасьев в материале «Рамблера».

«У нас не дают»: что не так с российским кинематографом
Фото: Кадр из фильма "Петровы в гриппе"Кадр из фильма "Петровы в гриппе"

Эксперт признается, что сейчас российское кино пользуется успехом на международном уровне и его признают за рубежом.

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«В прошлом году семь отечественных работ были представлены на трех крупнейших кинофестивалях. Это Каннский кинофестиваль, где были показаны фильмы «Разжимая кулаки», «Купе номер 6» и еще несколько кинолент. Это Венецианский фестиваль, где в основном конкурсе был представлен фильм «Капитан Волконогов бежал». И фестиваль в Сан-Себастьяне, в котором принял участие проект Лены Ланских «Ничья». Еще две картины «Медея» и «Герда» участвовали в крупнейшем фестивале А-класса в Локарно».

Афанасьев отмечает, что стоит гордиться тем, что в России зарождается конкурентоспособная актерская среда.

«Сначала у нас везде Хабенский и Безруков играли, потом Данила Козловский, а за ним и Александр Петров. Сейчас же у нас есть Юра Борисов, Иван Янковский, Денис Лосенко, Стася Милославская. Последняя, кстати, сейчас снялась в сериале для Netflix».

Эксперт также отдельно подчеркивает, что еще одним поводом для гордости можно считать нашу сильную операторскую школу.

«Владислав Опельянц за работу над «Петровыми в гриппе» Кирилла Серебренникова удостоился технического приза Каннского фестиваля, тем самым получив признание его абсолютного мастерства среди всех участников мероприятия. Это далеко не все: Ксения Середа работает над сериалом The last of us с Кантемиром Балаговым в Америке. Наш оператор Роман Васьянов недавно снял клип для певицы Адель. В наших непростых для развития кинематографа условиях у нас появляются такие совершенно выдающиеся примеры людей, которые умудряются пробиться в высшую лигу».

Афанасьев также утверждает, что у нас есть вполне оформленное авторское российское кино, которое пользуется спросом.

«Может, его увидит не широкая публика, но сейчас зритель его смотрит. Это совершенно удивительно. Это достижение и операторов, и режиссеров, и актеров и развивающейся прокатной индустрии. У нас международной дистрибуцией занимаются компании, выпускающие оскароносные фильмы. Например, фильм «Казнь», который в марте выйдет в прокат, продвигает на международный рынок компания, которая протягивала южнокорейских «Паразитов» и заработала на этом большую кассу. Это значит, что они заинтересовались российскими релизами и что к отечественному кино будет привлечено нешуточное внимание».

Кинокритик подытоживает:

«В России авторское кино существует вопреки тому, что у нас много цензуры, у нас не дают, в основном, высказываться свободно и министерство культуры может выдать прокатное удостоверение, а может и нет. Плюс у нас еще делается ставка на патриотические блокбастеры».

Фильмы,Роман Васьянов,Владислав Опельянц,Стася Милославская,Адель,Ксения Середа,Александр Петров,Иван Янковский,Кирилл Серебренников,Данила Козловский,Netflix,Минкультуры,
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