Кадр дня: самая грандиозная декорация в истории кино

Мы уже настолько привыкли к компьютерным спецэффектам в кино, что удивительные фоны, на которых происходит действие того или иного фильма, порой даже не принимаем в расчет. Картинка и картинка, да, красивая, хорошо нарисовали. Но для многих фильмов и теперь продолжают строить впечатляющие декорации, некоторые из которых можно назвать настоящими шедеврами. Но есть фильм, одна из декораций к которому до сих пор считается самой грандиозной в истории кино. О ней читайте в материале "Рамблера".