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1 час назад

Кадр дня: самая грандиозная декорация в истории кино

Мы уже настолько привыкли к компьютерным спецэффектам в кино, что удивительные фоны, на которых происходит действие того или иного фильма, порой даже не принимаем в расчет. Картинка и картинка, да, красивая, хорошо нарисовали. Но для многих фильмов и теперь продолжают строить впечатляющие декорации, некоторые из которых можно назвать настоящими шедеврами. Но есть фильм, одна из декораций к которому до сих пор считается самой грандиозной в истории кино. О ней читайте в материале "Рамблера".

Кадр дня: самая грандиозная декорация в истории кино
Фото: Кадр из фильма "Шпион, который меня любил"Кадр из фильма "Шпион, который меня любил"

В 1977 году состоялась премьера одного из фильмов знаменитой бондианы "Шпион, который меня любил". Именно для него режиссер Льюис Гилберт попросил построить невероятную по масштабам в то время декорацию. На заказ киностудии инженеры создали огромный бассейн, вмещающий 4,5 млн. литров воды, в котором с легкостью помещались танкер реальных размеров и 3 уменьшенные модели подводных лодок.

По сей день этот бассейн считается самой невероятной и грандиозной декорацией в кино.

Фильмы,Льюис Гилберт,
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