Фильмы о беспощадном мире моды

Еще в 2008 году легендарный дизайнер Кельвин Кляйн заявил о серьезных переменах в модном мире. Он подчеркнул, что мир моды стал очень суров. Так ли это? Смотрите новую подборку фильмов «Рамблера», чтобы узнать ответ на этот вопрос.
В Лондоне семидесятых годов начинает появляться музыка в жанре панк-рок, а очень опытная мошенница по имени Эстелла принимает решение построить карьеру в мире моды. Ее лучшими друзьями оказываются юные воришки, которым нравится ее тяга к приключениям. Парни пытаются занять свое место в окружающем мире. Однажды модные вкусы главной героини привлекают внимание роскошной и слишком высокомерной аристократки.
Молодая амбициозная американка Андреа из провинциального городка мечтает о карьере журналистки. По окончании университета она получает должность помощницы деспотичной главы одного из крупнейших нью-йоркских журналов мод Миранды Пристли. Но Андреа и не подозревала, насколько жестокой и властной женщиной, не знающей жалости к окружающим, окажется ее начальница.
Гучи – никому неизвестный официант, который работает в отеле. Наблюдает за богачами и особенно пристально рассматривает их яркие кожаные изделия – чемоданы, сумки, обувь. Это подтолкнуло его вернуться обратно во Флоренцию и там начать свое производство обуви и других кожаных изделий с фирменным значком. Ему придется пройти через многое, чтобы его фамилия стала популярнейшим брендом.
Основанная на реальных событиях история всемирно известной супер-модели по имени Джиа Мари Каранджи. В конце семидесятых эту женщину называли королевой мирового подиума. Двери в мир модельного бизнеса ей открыло случайное знакомство с Ти-Джеем. Но ворвавшись в модную тусовку, Джиа не сразу поняла, что у этой индустрии существует и обратная сторона.