Фильмы о беспощадном мире моды

Еще в 2008 году легендарный дизайнер Кельвин Кляйн заявил о серьезных переменах в модном мире. Он подчеркнул, что мир моды стал очень суров. Так ли это? Смотрите новую подборку фильмов «Рамблера», чтобы узнать ответ на этот вопрос.

Фото: Кадр из фильма «Круэлла» Кадр из фильма «Круэлла»

«Круэлла» (2021)

Кадр из фильма «Круэлла»

В Лондоне семидесятых годов начинает появляться музыка в жанре панк-рок, а очень опытная мошенница по имени Эстелла принимает решение построить карьеру в мире моды. Ее лучшими друзьями оказываются юные воришки, которым нравится ее тяга к приключениям. Парни пытаются занять свое место в окружающем мире. Однажды модные вкусы главной героини привлекают внимание роскошной и слишком высокомерной аристократки.

«Дьявол носит Prada» (2006)

Кадр из фильма «Дьявол носит Prada»

Молодая амбициозная американка Андреа из провинциального городка мечтает о карьере журналистки. По окончании университета она получает должность помощницы деспотичной главы одного из крупнейших нью-йоркских журналов мод Миранды Пристли. Но Андреа и не подозревала, насколько жестокой и властной женщиной, не знающей жалости к окружающим, окажется ее начальница.

«Дом Gucci» (2021)

Кадр из фильма «Дом Gucci»

Гучи – никому неизвестный официант, который работает в отеле. Наблюдает за богачами и особенно пристально рассматривает их яркие кожаные изделия – чемоданы, сумки, обувь. Это подтолкнуло его вернуться обратно во Флоренцию и там начать свое производство обуви и других кожаных изделий с фирменным значком. Ему придется пройти через многое, чтобы его фамилия стала популярнейшим брендом.

«Джиа» (1998)

Кадр из фильма «Джиа»