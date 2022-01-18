Лучшие триллеры со звездой «Властелина колец»

Популярность к актеру Элайджу Вуду пришла после съемок в фильме «Властелин колец», где он сыграл роль Фродо. И несмотря на то, что артист блестяще справился с работой в жанре фэнтези, в его фильмографии больше всего исполненных ролей в триллерах. «Рамблер» сделал подборку лучших из них.

Фото: Кадр из фильма «Маньяк» Кадр из фильма «Маньяк»

«Маньяк» (2012)

Фрэнк Зито, живущий в Лос-Анджелесе, — тихий, робкий и спокойный парень. Он содержит небольшой магазин манекенов, которые изготавливает собственными руками. Однако за этим обычным человеком скрывается очень опасное существо. Дело в том, что по ночам этот скромный парень превращается в жестокого убийцу, жертвами которого становятся исключительно девушки. Но после знакомства с очаровательной девушкой-фотографом, жизнь Фрэнка сильно меняется — у него появляются к ней настоящие чувства.

«Иди к папочке» (2019)

Кадр из фильма «Иди к папочке»

Норвал — тридцатилетний молодой человек, который не добился успеха в жизни и до сих пор живет с матерью. Он не задумывается над своим будущим и предпочитает проводить время дома, употребляя алкоголь. Однажды он получает письмо от отца, который ушел из семьи, когда Норвал был еще совсем маленький. Мужчина хочет увидеть взрослого сына и приглашает его погостить в свой дом. Норвал соглашается, предвкушая воссоединение с родителем. Он прибыл в уютный дом на берегу, не подозревая, как ужасные открытия ждут его впереди.

«Убийства в Оксфорде» (2008)

Мартин — студент, которому удалось поступить в Оксфорд, где через некоторое время начинает происходить череда загадочных убийств. Выдающийся профессор математики Артур Сэлдом, преподающий в этом университете, разработал теорию, которая заключается в том, что серийные преступления имеют в своей основе математическую природу. Теперь у Сэлдома есть возможность проверить свою теорию после того, как его старая знакомая была обнаружена убитой в собственной квартире. Мартин и Сэлдом объединяют усилия, чтобы отыскать таинственного убийцу и предотвратить возможные преступления.

«Открытые окна» (2014)