Фильмы Дэвида Линча, которые перевернут ваше сознание

Легендарному режиссеру и гению сюрреализма Дэвиду Линчу 20 января исполнилось 76 лет. В честь дня рождения маэстро «Рамблер» собрал фильмы и один сериал Линча, которые заставят вас посмотреть на мир под другим углом.

Фото: кадр фильма "Твин Пикс" кадр фильма "Твин Пикс"

«Голова-ластик» (1977)

Дебютная полнометражная работа Дэвида Линча, которая сразу же принесла ему успех и признание. Фильм, ставшей классикой мирового кино, рассказывает история Генри Спенсера, несчастного человека, который живет в угрюмом промышленном городке и внезапно узнает, что у него есть ребенок от старой знакомой. Он принимает решение жениться на ней и стать отцом недоношенного младенца. Все меняется, когда Мэри бросает их и уезжает обратно к родителям…

«Человек-слон» (1980)

В центре сюжета Джон Меррик, который страдает редким заболеванием, вызывающим деформацию тела. Его ужасающая внешность становится главным источником дохода для владельца цирка уродцев. Все меняется, когда Меррика находит доктор Тривз и пытается выкупить его у нынешнего владельца. Фильм был выдвинут на премию «Оскар» в восьми номинациях, а в основе картины лежит реальная история жителя Британии XIX века.

«Синий бархат» (1986)

В центре сюжета эротического триллера студент Джеффри Бомон, которому приходится вернуться в родной городок из-за инсульта его отца. В один день, когда парень возвращался домой, он нашел человеческое ухо, которое решил сдать в полицию. Там он встречается с девушкой, которую знает с детства, она рассказывает ему о том, что в их городе происходят странные вещи. Так, Джеффри начинает собственное расследование. Главную роль в фильме исполнил Кайл МакЛоклен.

Кадр из фильма "Синий бархат"

«Твин Пикс» (1990-2017)

Культовый сериал-загадка Дэвида Линча о тихом и мирном городке Твин Пиксе, который потрясает убийство старшеклассницы Лоры Палмер. За расследование преступления берутся агент Купер, шериф Труман и его помощники. Им предстоит открыть еще много неприятных тайн жителей города! В 1991-м проект взял целых три «Золотых глобуса», в том числе как лучший драматический сериал.

Кадр из сериала "Твин Пикс"

«Малхолланд Драйв» (2001)