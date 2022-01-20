Фильмы Дэвида Линча, которые перевернут ваше сознание

Легендарному режиссеру и гению сюрреализма Дэвиду Линчу 20 января исполнилось 76 лет. В честь дня рождения маэстро «Рамблер» собрал фильмы и один сериал Линча, которые заставят вас посмотреть на мир под другим углом.
Дебютная полнометражная работа Дэвида Линча, которая сразу же принесла ему успех и признание. Фильм, ставшей классикой мирового кино, рассказывает история Генри Спенсера, несчастного человека, который живет в угрюмом промышленном городке и внезапно узнает, что у него есть ребенок от старой знакомой. Он принимает решение жениться на ней и стать отцом недоношенного младенца. Все меняется, когда Мэри бросает их и уезжает обратно к родителям…
В центре сюжета Джон Меррик, который страдает редким заболеванием, вызывающим деформацию тела. Его ужасающая внешность становится главным источником дохода для владельца цирка уродцев. Все меняется, когда Меррика находит доктор Тривз и пытается выкупить его у нынешнего владельца. Фильм был выдвинут на премию «Оскар» в восьми номинациях, а в основе картины лежит реальная история жителя Британии XIX века.
В центре сюжета эротического триллера студент Джеффри Бомон, которому приходится вернуться в родной городок из-за инсульта его отца. В один день, когда парень возвращался домой, он нашел человеческое ухо, которое решил сдать в полицию. Там он встречается с девушкой, которую знает с детства, она рассказывает ему о том, что в их городе происходят странные вещи. Так, Джеффри начинает собственное расследование. Главную роль в фильме исполнил Кайл МакЛоклен.
Культовый сериал-загадка Дэвида Линча о тихом и мирном городке Твин Пиксе, который потрясает убийство старшеклассницы Лоры Палмер. За расследование преступления берутся агент Купер, шериф Труман и его помощники. Им предстоит открыть еще много неприятных тайн жителей города! В 1991-м проект взял целых три «Золотых глобуса», в том числе как лучший драматический сериал.
Психоделический триллер, снятый по собственному сценарию Дэвида Линча. В центре сюжета история молодой актрисы Бетти Элмс, которая приезжает в Лос-Анджелес, чтобы построить карьеру. Она заселяется в квартиру своей тети, где находит девушку, которая потеряла память из-за автокатастрофы. Бетти помогает ей вернуться к нормальной жизни и становится ее близким другом. Девушка выбирает себе имя Рита и решает начать новую жизнь, но прошлое продолжает ее преследовать.
В главных ролях: Наоми Уоттс, Лаура Хэрринг, Джастин Теру и другие.