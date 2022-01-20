Трехминутный эпизод убийства в душе из «Психо» Альфреда Хичкока считается величайшей сценой в истории хоррора, а то и всего кинематографа. Кровавое преступление Нормана Бейтса поразило зрителей вплоть до обморока в кинозалах. Эпизод превратился в некое кино-клише, став материалом для множества подражаний и пародий. Сам фильм признан киноклассикой, а его копия хранится в Библиотеке Конгресса. Актриса Джанет Ли выиграла «Золотой глобус» в номинации «Лучшая женская роль второго плана».

В 2017 году вышла документальная картина «78/52» по мотивам съемки легендарной сцены. Название отсылает к 78 кадрам и 52 монтажным склейкам, из которых строится сцена.

«Сцена в душе полностью изменила определение жестокости в кино. Он [Хичкок] зашел так далеко, как только мог», — отмечает режиссер документального фильма Александр О. Филипп.

Кадр из фильма «Психо»

Сам Хичкок признавался, что снял «Психо» исключительно из-за сцены в душе — очень уж хотел увидеть подобное на экране. Черно-белую пленку для съемки выбрали именно из-за этой сцены. В 1960 году были все возможности для цветной съемки, однако цензура запретила Хичкоку показывать кровь. Режиссер вышел из положения, использовав при съемках шоколадный сироп.