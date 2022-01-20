Трехминутный эпизод убийства в душе из «Психо» Альфреда Хичкока считается величайшей сценой в истории хоррора, а то и всего кинематографа. Кровавое преступление Нормана Бейтса поразило зрителей вплоть до обморока в кинозалах. Эпизод превратился в некое кино-клише, став материалом для множества подражаний и пародий. Сам фильм признан киноклассикой, а его копия хранится в Библиотеке Конгресса. Актриса Джанет Ли выиграла «Золотой глобус» в номинации «Лучшая женская роль второго плана».
В 2017 году вышла документальная картина «78/52» по мотивам съемки легендарной сцены. Название отсылает к 78 кадрам и 52 монтажным склейкам, из которых строится сцена.
«Сцена в душе полностью изменила определение жестокости в кино. Он [Хичкок] зашел так далеко, как только мог», — отмечает режиссер документального фильма Александр О. Филипп.
Сам Хичкок признавался, что снял «Психо» исключительно из-за сцены в душе — очень уж хотел увидеть подобное на экране. Черно-белую пленку для съемки выбрали именно из-за этой сцены. В 1960 году были все возможности для цветной съемки, однако цензура запретила Хичкоку показывать кровь. Режиссер вышел из положения, использовав при съемках шоколадный сироп.
Ранее «Рамблер» рассказывал про сцену из «Летят журавли», которую скопировали в европейском кино.