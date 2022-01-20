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38 минут назад

Беляев похвалил план Центрального Банка по борьбе с майнингом в РФ

<p class="MsoNormal">Экономист Михаил Беляев похвалил план Центрального банка по борьбе с майнингом в РФ, рассказывают <span lang="EN-US" style="mso-ansi-language: EN-US;"><a href="https://life.ru/p/1465415">Life</a></span>. Он признает майнинг незаконным и считает, что люди, занимающиеся подобным, добывают валюту незаконно. Их деятельность подрывает денежный оборот внутри страны и всю экономику.</p> <p class="MsoNormal">Ранее <span lang="EN-US" style="mso-ansi-language: EN-US;">Banki</span>.<span lang="EN-US" style="mso-ansi-language: EN-US;">Loans</span><span lang="EN-US"> </span><a href="https://banki.loans/news/post/pfr-vyplatit-posobiya-poluchatelyam-pensij-i-socvyplat-rf-na-kartu-">рассказывали</a> о выплате ПФР пособия получателям пенсий и соцвыплат РФ на карту Сбербанк с января 2022 года.</p>

Фильмы,Михаил Беляев,Пенсионный фонд РФ,Сбербанк России,Центральный банк России,
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