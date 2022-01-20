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23 минуты назад

Актер из «Гарри Поттера» отказался критиковать Роулинг

Актер Джейсон Айзекс, исполнивший роль Люциуса Малфоя в киносаге о Гарри Поттере, отказался критиковать создателя культовых книг Джоан Роулинг за ее слова о трансгендерах. Об этом сообщает Telegraph.

Актер из «Гарри Поттера» отказался критиковать Роулинг
Фото: Кадр из фильмаКадр из фильма

«У нее свое мнение, у меня свое. Они различаются во многих областях», — сказал артист.

Он объяснил, что хотя писательница говорила довольно противоречивые вещи, он не будет «ударять ее ножом в спину» без личного разговора. А пока, как пояснил Айзекс, ему не удалось обсудить с Роулинг ее высказывания.

«Она вложила огромную часть своего состояния в то, чтобы сделать мир намного лучше для сотен тысяч уязвимых детей, используя свой благотворительный фонд Lumos. И это однозначно хорошо», — считает актер.

Актер назвал беседы о трансгендерах «минным полем» и признался, что некоторые споры по поводу «Гарри Поттера» кажутся ему раздутыми. В качестве примера он привел то, что, по мнению комика Джона Стюарта о том, в поттериане гоблины якобы списаны с антисемитских карикатур.

Напомним, что скандал вокруг Джоан Роулинг разразился после того, как она посмеялась над авторской колонкой под заголовком:

«Мнение: после COVID-19 нужно создать более справедливый мир для людей, которые менструируют».

Автор поттерианы пошутила, что колумнист забыл о существовании слова "женщина". Из-за этого ее обвинили в трансфобии.

Ранее мы писали о том, почему Роулинг не участвовала в создании спецэпизода.

Фильмы,Женщины,Гарри Поттер,Джоан Роулинг,
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