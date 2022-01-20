Приключенческие фильмы со Скалой, от которых захватывает дух

Два года подряд (2019 и 2020) Дуэйн Джонсон, известный также под псевдонимом Скала́, возглавлял рейтинг самых высокооплачиваемых актеров. «Рамблер» сделал подборку лучших приключенческих фильмов с его участием.

Фото: Кадр из фильма «Круиз по джунглям» Кадр из фильма «Круиз по джунглям»

«Круиз по джунглям» (2021)

Кадр из фильма «Круиз по джунглям»

Лили Хоутон — профессор ботаники, которая всю себя посвятила изучению флоры и фауны. Однажды она узнает легенду о Дереве Жизни, которое находится где-то на берегах Амазонки. Согласно преданию древних племен оно обладает уникальными исцеляющими свойствами, поэтому его поиски становятся для Лили приоритетной задачей. Она даже идет на преступление и крадет древний артефакт, указывающий местонахождение дерева. Вместе со своим братом Лили отправляется в опасное путешествие, сопровождать в котором их соглашается отважный капитан круизного пароходика Фрэнк.

«Сокровище Амазонки» (2003)

Бэк — профессионал по выбиванию долгов и возвращению должников. Однажды он получает задание вернуть непутевого сына криминального авторитета. За выполнение этого поручения он должен получить приличное денежное вознаграждение, которое позволит ему выйти на пенсию и открыть небольшой ресторанчик. Но вся проблема заключается в том, что этот сынок сбежал уж слишком далеко, и теперь живет где-то в дебрях Амазонки. Но разыскать Трэвиса оказалось пол-делом, даже четвертью.

«Джуманджи: Новый уровень» (2019)

Кадр из фильма «Джуманджи: Новый уровень»

Четверо друзей пережили невероятные и смертельно опасные приключения в игре под названием Джуманджи. С этого момента они иначе стали смотреть на свою жизнь, которая уже никогда не будет прежней. Но никто из них даже предположить не мог, что им предстоит вновь вернуться в игру. Ну разве что кроме Спенсера, который собственно говоря и исчез. Теперь друзья добровольно возвращаются в игру, чтобы спасти своего приятеля. Вот только им приходится столкнуться с одной проблемой: вместе с ними в игру попали дедушки Спенсера, которые понятия не имеют, что происходит и что их ждет впереди.

«Путешествие 2: Таинственный остров» (2012)

Кадр из фильма «Джуманджи: Новый уровень»