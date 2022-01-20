Приключенческие фильмы со Скалой, от которых захватывает дух

Два года подряд (2019 и 2020) Дуэйн Джонсон, известный также под псевдонимом Скала́, возглавлял рейтинг самых высокооплачиваемых актеров. «Рамблер» сделал подборку лучших приключенческих фильмов с его участием.
Лили Хоутон — профессор ботаники, которая всю себя посвятила изучению флоры и фауны. Однажды она узнает легенду о Дереве Жизни, которое находится где-то на берегах Амазонки. Согласно преданию древних племен оно обладает уникальными исцеляющими свойствами, поэтому его поиски становятся для Лили приоритетной задачей. Она даже идет на преступление и крадет древний артефакт, указывающий местонахождение дерева. Вместе со своим братом Лили отправляется в опасное путешествие, сопровождать в котором их соглашается отважный капитан круизного пароходика Фрэнк.
Бэк — профессионал по выбиванию долгов и возвращению должников. Однажды он получает задание вернуть непутевого сына криминального авторитета. За выполнение этого поручения он должен получить приличное денежное вознаграждение, которое позволит ему выйти на пенсию и открыть небольшой ресторанчик. Но вся проблема заключается в том, что этот сынок сбежал уж слишком далеко, и теперь живет где-то в дебрях Амазонки. Но разыскать Трэвиса оказалось пол-делом, даже четвертью.
Четверо друзей пережили невероятные и смертельно опасные приключения в игре под названием Джуманджи. С этого момента они иначе стали смотреть на свою жизнь, которая уже никогда не будет прежней. Но никто из них даже предположить не мог, что им предстоит вновь вернуться в игру. Ну разве что кроме Спенсера, который собственно говоря и исчез. Теперь друзья добровольно возвращаются в игру, чтобы спасти своего приятеля. Вот только им приходится столкнуться с одной проблемой: вместе с ними в игру попали дедушки Спенсера, которые понятия не имеют, что происходит и что их ждет впереди.
Шон Андерсон получает сигнал о помощи на старой частоте и сильно закодированный. Но, сумев разгадать тайну шифра, он открывает координаты загадочного острова. Шон понял, что на этом месте нет ничего кроме открытого океана. Отчим парня не смог отговорить его от затеи отправиться на остров и отправился вместе с ним. Достигнув координат острова они попали в чудовищный шторм и потерпели крушение.