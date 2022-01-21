Кадр дня: самый дорогой танец в истории кино

Фильм “Стриптиз” одновременно сделал Деми Мур одной из самых высокооплачиваемых актрис Голливуда и стал самым провальным в ее карьере. При том, что фильм стал шестикратным обладателем “Золотой малины” (в категориях "Худший фильм", "Худшая актриса", "Худший режиссер", "Худший сценарий", "Худшая песня", "Худшая экранная пара"), танец, который актриса исполнила у шеста, стал самым дорогим в истории кино. О том, как это произошло, читайте в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма "Стриптиз" Кадр из фильма "Стриптиз"

Ради съемок в “Стриптизе” Деми Мур увеличила грудь и пошла на липосакцию, чтобы ее и без того стройная фигура полностью соответствовала формам стриптизерши. Также актриса тщательно следила за питанием, ежедневно занималась бегом и йогой. Новый облик звезды еще во время рекламной кампании привлек всеобщее внимание.

Сама кампания, кстати, была впечатляющей. О “Стриптизе”, кажется, знали все задолго до выхода фильма на экраны. А анонс горячего танца у шеста в исполнении Деми Мур подогревал и без того немалый интерес зрителей к фильму.

Технику знаменитого танца Деми Мур помогали отрабатывать два личных тренера и восемь ассистентов. На первую репетицию в клуб, где она проходила, пришло невероятное количество людей. Но в итоге критики, разгромившие “Стриптиз” в пух и прах, и танец Деми Мур совершенно не оценили, отметив, что движения актрисы на шесте “напоминают утреннюю гимнастику домохозяйки”.