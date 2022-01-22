Премьеру фильма «Миссия невыполнима 7» перенесли

Премьеру фильма «Миссия невыполнима 7» снова отложили из-за распространения коронавируса, сообщает The Hollywood Reporter. Теперь зритель увидит картину 14 июля 2023 года, если её опять не перенесут.

Премьеру боевика откладывают уже в четвёртый раз. Изначально «Миссия невыполнима 7» должна была выйти в кино в июле 2021 года, но съёмки постоянно останавливали из-за коронавируса. Сначала фильм перенесли на ноябрь, а после – на май и сентябрь 2022 года.

Режиссёром и сценаристом седьмой части выступил Кристофер Маккуорри, который до этого снял «Миссию невыполнима: Племя изгоев» и «Последствия». Постановщик займётся созданием и 8-й части франшизы, которую тоже перенесли на 28 июня 2024 года.