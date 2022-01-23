Фильмы, которые помогут дождаться весны

Когда за окном меланхолично падает снег, а на тротуарах лежат сугробы особенно остро хочется почувствовать дыхание весны. «Рамблер» собрал подборку соответствующих фильмов.

Фото: Кадр из фильма «Ноттинг Хилл» Кадр из фильма «Ноттинг Хилл»

«Ноттинг Хилл»

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Картина от мастера истинно английских мелодрама Ричарда Кертиса. Вообще дуэт Хью Гранта и Джулии Робертс нельзя назвать бесспорной удачей, уж слишком разные эти актеры в своей энергетике. Тем не менее картина полна старомодного очарования. Уильям Такер продает путеводители туристам, которые забредают в его район и ведет тихое неприметное существование. Но однажды в его магазин заглядывает настоящая голливудская знаменитость Анна Скотт. Завязывается случайное знакомство. Выясняется, что Анна — скромная девушка, которая отлично понимает цену популярности. Они чувствуют взаимный интерес, но разница в статусе делает роман проблематичным. Тем более, что за каждым шагом Анны следят папарацци.

«Весенняя сказка»

Первый фильм из цикла Эрика Ромера «Сказки четырех времен года», французская классика. Преподавательница философии Жанна (Анн Тайседр) не хочет жить в квартире жениха, который находится в отъезде. А в своей квартире она приютила кузину. На вечеринке у подруги Жанна знакомится с Наташей (Флоранс Дарель), студенткой консерватории и дочкой министерского чиновника. Наташа приглашает Жанну пожить в ее квартире. Девушки быстро становятся подругами, но скоро Жанна начинает подозревать, что Наташа хочет свести ее со своим отцом. Ведь девушка не скрывает, что терпеть не может нынешнюю подругу отца и считает, что она могла украсть фамильное колье. Жанна оказывается в центре запутанной истории.

«Летняя ночь в Барселоне»

18 августа 2013 года в ночном небе над Барселоной пролетела комета Роза, а в городе случилось сразу несколько удивительных историй любви. Встреча с бывшим, первое сильное чувство, тайная страсть, соперничество и непростой выбор — каждый зритель найдет что-то свое. Также фильм стоит посмотреть всем, кто без ума от Барселоны.

«Месяц у озера»

Хотя действие картины разворачивается в 1937 году, приближение войны совсем не чувствуется. В вилле на озере Комо в Италии встречаются несколько героев: мисс Бентли (Ванесса Редгрейв), майор Уилшоу (Эдвард Фокс) и скучающая мисс Бомон (Ума турман). Мисс Бентли трогательно влюбляется в майора, но мужчина интересуется более молодой мисс Бомон. Последняя решает развлечься и флиртует с майором. В свою очередь мисс Бентли надеется вызвать ревность у джентльмена, заигрывая с молодым итальянцем. Легкая как шампанское картина о незабываемом апреле, когда мир стоял на пороге самой ужасной войны в истории.

«Весна на Заречной улице»